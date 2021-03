Lala Kent, une ancienne élève enceinte des «  règles de Vanderpump  », est en travail

Ça se passe! Lala Kent a accouché avec son premier enfant avec son fiancé Randall Emmett le dimanche 14 mars.

Le producteur, 49 ans, a partagé une photo du Règles Vanderpump alun, 30 ans, connecté à des intraveineuses à l’hôpital via Instagram. Elle a été photographiée allongée dans un lit d’hôpital avec sa main posée sur sa bosse.

«Et ainsi ça commence ………», a-t-il sous-titré le message.

Les costars de Kent ont afflué aux commentaires pour lui souhaiter bonne chance dans son accouchement.

«Je me suis réveillé en pensant à vous tous !!!!!!! Ahhhhh, » Stassi Schroeder a écrit.

Emmett a répondu, « merci !! »

Son mari, Beau Clark, a également pesé, écrivant: « Tellement excitant !!!!!! »

Bretagne Cartwright a répondu au message avec plusieurs émojis, y compris des applaudissements et des coeurs rouges. Elle a ajouté: « yay !!!!!! »

Katie Maloney, pour sa part, a écrit: «Tellement excité! Envoi de vibrations positives !!! » Elle a ajouté quatre cœurs au commentaire.

Kristen Doute a également commenté le post Instagram d’Emmett, en écrivant: «Je vous aime tellement les gars !! Je vous envoie tout notre amour !! J’ai hâte. »

Quelques jours avant le début du travail, la native de l’Utah a partagé un aperçu de sa séance de maternité élaborée, qui présentait plusieurs looks différents. Kent a posé la plupart du temps nue avec un fond de désert, arborant une robe blanche soyeuse avec son ventre et ses seins couverts uniquement par ses mains. Sur d’autres photos, elle portait une cape transparente avec des détails à col montant tout en berçant sa bosse de bébé.

Kent et Emmett ont annoncé en septembre qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble.

«Aujourd’hui, c’est mon 30 anniversaire et je ne peux pas penser à une autre façon de célébrer qu’avec vous les gars qui passent par vos écouteurs et vos haut-parleurs», a-t-elle déclaré lors d’un épisode du podcast «Give Them Lala… With Randall». «J’ai eu le plus beau cadeau qui m’est offert, mon corps m’a aussi aidé… Je suis enceinte.»

Le natif de Floride a sonné: «Lala Kent, une future maman!»

Le même mois, Kent et Emmett ont annoncé qu’ils allaient avoir une petite fille, ce qui a surpris le magnat du maquillage. «C’était un peu un ajustement», a-t-elle dit Nous hebdomadaire.

Kent a régulièrement documenté les aspects de sa grossesse pour les adeptes. Elle a partagé plusieurs selfies nus et quelques vidéos d’entraînement. Parler avec Nous après avoir révélé le sexe de son premier enfant, Kent a déclaré qu’elle ne voulait pas trop en partager avec les fans mais qu’elle serait disposée à filmer sa naissance.

«C’est quelque chose que vous aurez pour toujours», a-t-elle déclaré à l’époque.

Bien qu’il s’agisse du premier enfant d’Emmett avec Kent, il est déjà père de filles London, 10 ans, et Rylee, 7 ans, avec son ex-femme. Ambyr Childers.

