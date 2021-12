L’Alabama a battu Houston sur un no-call controversé. Kelvin Sampson ne laisserait pas les arbitres quitter le terrain

L’Alabama et Houston pourraient chacun prétendre être l’une des meilleures équipes du pays lors de leurs affrontements de dimanche soir. Le n ° 9 Crimson Tide n’a enregistré qu’une seule défaite sur son CV et vient de bouleverser une puissante équipe de Gonzaga lors de son dernier match. Le n ° 14 Houston, fraîchement sorti d’une apparition dans le Final Four, était l’une des deux seules équipes du pays à se classer dans le top 10 de l’efficacité offensive et défensive (Baylor est l’autre).

L’affrontement ESPN aux heures de grande écoute a été à la hauteur du battage médiatique, l’Alabama l’emportant 83-82 au milieu d’une fin controversée.

L’Alabama et Houston ont échangé l’avance sur le tronçon alors que chaque côté a frappé des coups d’embrayage. Avec Houston en retard de deux avec 54 secondes à jouer, Marcus Sasser a obtenu un feu vert à trois pour donner l’avance aux Cougars. L’Alabama a raté son premier tir sur la possession qui a suivi, mais le garde de première année JD Davison s’est envolé pour un tip-dunk pour reprendre la tête.

Houston a couru une possession finale décousue alors qu’il en perdait un. Kyler Edwards a hissé un pointeur à trois points avec quatre secondes à jouer qui s’est détaché de la jante. Son coéquipier Fabian White Jr. a tenté de le faire basculer, mais Davison a de nouveau pris la fuite pour un bloc salvateur.

Cela aurait-il dû s’appeler un gardien de but?

L’entraîneur de Houston Kelvin Sampson l’a pensé. Il a réprimandé les officiels après le match pour demander une révision, mais les arbitres ont quitté le terrain avec défi.

Alors que Sampson aboyait les officiels, l’entraîneur de l’Alabama, Nate Oats, a sarcastiquement tendu la main en attendant une poignée de main.

Le non-appel n’a pas pu être revu car le coup de sifflet n’a pas été donné avant l’expiration de l’horloge du quatrième quart. Les arbitres devraient-ils être en mesure d’examiner un appel comme celui-ci à l’avenir ?

Deux officiels éminents m’ont dit de ne pas regarder le dernier match possible entre l’Alabama et Houston. « La règle doit être changée. Nous devons être en mesure de regarder cela. » – Jeff Goodman (@GoodmanHoops) 12 décembre 2021

L’Alabama a maintenant une fiche de 8-1 avec une défaite contre l’équipe Ioan de Rick Pitino. Juwan Gary a ouvert la voie pour le Tide avec 19 points, tandis que Jaden Shackelford en a marqué 18 et Jahvon Quinerly a terminé avec 17 points et huit passes décisives.

Houston tombe à 8-2 dans la défaite.

C’était tout ce que nous attendions du basket-ball universitaire hors conférence. Ces deux équipes vont être un facteur en mars.