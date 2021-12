L’Alabama secoue le batteur Steven William Johnson, l’accusation de maltraitance d’enfant a été rejetée

Le batteur d’Alabama Shakes, Steven William Johnson, ne fait plus face à une accusation de maltraitance d’enfants dans le comté de Limestone, en Alabama, rapporte l’Associated Press. Contactés par Pitchfork, les avocats de Johnson, Nick Lough et Marcus Helstowski, ont partagé la déclaration suivante :

Steve Johnson a maintenu son innocence tout au long de cette épreuve. Comme toute personne accusée d’un crime, M. Johnson a dû attendre sa comparution devant le tribunal. Les gens sont prompts à porter des jugements et des hypothèses sur la base de gros titres accrocheurs lorsque des cas comme celui-ci font surface. Nous sommes reconnaissants qu’après plus d’un an, cette allégation ait été écartée et que le nom de M. Johnson ait été lavé de tout acte répréhensible.

Johnson a été arrêté en mars après avoir été inculpé d’accusations de « torture délibérée, d’abus délibérés et de coups cruels ou de maltraitance intentionnelle d’un enfant de moins de 18 ans ». Après le rejet de l’accusation, Lough a déclaré à l’AP : « C’était un incident de fessée et rien de plus, et cela a abouti à une inculpation pénale. L’accusation de maltraitance d’enfant a été rejetée.

Johnson est un membre fondateur d’Alabama Shakes et a joué à la fois dans Boys & Girls en 2012 et dans Sound & Color en 2015. Le groupe a fait une pause en 2018 alors que la chanteuse Brittany Howard s’est concentrée sur son travail solo.

Pitchfork a contacté les représentants de Nick Lough et d’Alabama Shakes pour obtenir des commentaires et des informations supplémentaires.