‘LaLaGol’, la chanson de Baute pour la Coupe du Monde et les ‘Guerreras’

18/11/2021 à 20:01 CET

Le chanteur vénézuélien Carlos Baute a composé la chanson « LaLaGol » pour la Coupe du monde de handball 2021, qui se tiendra en Espagne pour la première fois de l’histoire, dont les « Guerreras » font partie en jouant dans le clip vidéo, qui est également présenté en avant-première aujourd’hui, a rapporté la Fédération royale espagnole de handball (RFEB).

Les joueurs de l’équipe espagnole ont participé au tournage du clip vidéo, avec le chanteur et compositeur de la chanson officielle du tournoi, le 7 octobre à Antequera (Málaga), lors d’une des concentrations de l’équipe nationale.

Le chanteur et compositeur vénézuélien a assuré qu’il « admire » les ‘Guerreras’ : « Je leur souhaite tout le meilleur pour la Coupe du monde et je leur envoie tout le soutien et la force pour un événement historique. Ce sont des champions. »

Pour sa part, le président de la RFEB, Francisco Blázquez, a déclaré que « Pour le handball espagnol, c’est un pas très important de faire participer un artiste de renom comme Carlos Baute à un moment historique et ainsi porter une chanson qu’il a lui-même guidée dès le premier instant, montrant son engagement et son soutien au sport féminin. »

« Nous n’avons que des mots de remerciement pour votre collaboration, votre coopération et pour avoir rendu tout si simple et facile., étant une personne avec un CV énorme et une grande occupation. Carlos Baute a passé beaucoup de temps à créer et à composer cette chanson », a ajouté Blázquez.

La Coupe du monde de handball 2021 débutera le 1er décembre avec le match d’ouverture entre l’Espagne et l’Argentine à Torrevieja (Alicante), l’un des quatre sites du championnat. Granollers (Barcelone), Líria (Valence) et Castellón complètent les lieux où se déroulera le tournoi, qui se terminera le 19 décembre.