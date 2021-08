Lalah Hathaway et Robert Glasper partagent “Montre-moi ton âme”

Lalah Hathaway et Robert Glasper ont partagé “Show Me Your Soul”, la chanson du générique de fin du film primé réalisé par Melissa Haizlip Monsieur l’ÂME ! Il a fait la liste des meilleures chansons originales aux Oscars 2021.

Mr. SOUL!, disponible dès maintenant sur HBO Max, est dédié à Ellis Haizlip, qui a produit et animé l’émission de variétés noire SOUL! de 1968 à 1973. Il présente des commentaires de Harry Belafonte, Questlove, Nikki Giovanni et bien d’autres.

“J’ai voulu faire ce film toute ma vie, ayant un lien personnel profond avec l’histoire que j’ai réellement vécue”, a écrit Melissa Haizlip à propos du film. « Ellis Haizlip était mon oncle ; une énorme inspiration pour beaucoup d’autres et moi. J’étais une petite fille quand Oncle Ellis a emménagé dans notre maison de l’Upper West Side à New York, à l’époque de SOUL ! est né. Je me souviens avoir mangé des flocons d’avoine à minuit avec mon oncle et les guest stars qu’il ramenait à la maison après avoir enregistré l’émission. Je me prélasserais dans la lueur de tous ces Noirs intelligents et glamour, hypnotisés par la coterie d’amis magiques de mon oncle.

ÂME! a été créé dans l’espoir de fournir une plate-forme pour la culture noire en Amérique à travers des artistes, des militants, des dirigeants communautaires, des politiciens et des artistes. Maintenant, M. SOUL ! fera de même en mettant en évidence le travail d’Ellis Haizlip, plus de quatre décennies après la conclusion de l’émission, qui a ouvert la voie à des talk-shows d’Oprah, d’Arsenio Hall et d’autres personnalités culturelles noires.

Le Monsieur SOUL ! Le documentaire présente une partition originale composée et interprétée par Robert Glasper et comprend des images d’archives de la série. Le film a également récemment reçu le prix du meilleur premier long métrage documentaire au 2020 Prix ​​du choix de la critique.

“Monsieur. ÂME! est une exploration de la naissance de la diversité dans l’expression culturelle et de son existence même à la télévision nationale; une lettre d’amour à la culture noire, à l’histoire des Noirs, à l’excellence noire, à l’art noir et à la vie des Noirs », a déclaré Melissa Haizlip.

Diffusez « Montrez-moi votre âme ».