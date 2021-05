L’Alamo gagne au Municipal de Santa Ana à Santa Ana (1-2)

05/02/2021 à 17:27 CEST

L’Alamo a joué et gagné 1-2 en tant que visiteur le match de dimanche dernier au Municipale de Santa Ana. le Saint Ana voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Real Aranjuez CF par un score de 2-1, cumulant un total de trois défaites consécutives dans la compétition. Pour sa part, L’Alamo il a remporté dans son fief 5-0 son dernier match de la compétition contre le Complutense Alcala. Avec ce score, l’équipe madrilène est onzième à la fin du match, tandis que L’Alamo est cinquième.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Saint Ana, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but à onze mètres de Nando à la minute 20, clôturant ainsi la première période avec le résultat de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a mis les tables grâce à un but de Angle à la 66e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté pour l’équipe Alameño, qui a réussi à revenir avec un deuxième but de Angle à 70 minutes, mettant fin à la confrontation avec un résultat de 1-2 sur le tableau de bord.

Avec ce résultat, le Saint Ana reste avec 10 points et L’Alamo il monte à 28 points.

Le lendemain, l’équipe de Luis Sauras lui fera face Villaverde, tandis que L’Alamo Francisco Javier López Jiménez lui fera face Villanueva del Pardillo.

Fiche techniqueSaint Ana:Medina, Fer Bajo, Guirado, Martín, Mata, Isla, Nando, Joaquín, Lee, Blanco et Javier LuengoL’Alamo:Alberto Olmedo, Siu, Boriba, Adrián, Kiko Zarza, Tomi, Luis Miguel, Noe Bro, Rivero, Pitu et SopeñaStade:Municipale de Santa AnaButs:Nando (1-0, min.20), Angulo (1-1, min.66) et Angulo (1-2, min.70)