L’alarme de votre application Google Clock ne s’est pas déclenchée ? Tu n’es pas seul.

Joe Hindy / Autorité Android

TL;DR

Cette semaine, de nombreux rapports ont fait état d’un nouveau bug de l’application Google Clock qui a empêché les alarmes définies de se déclencher comme prévu. Ces mêmes rapports affirment que les méthodes de dépannage habituelles ne semblent pas résoudre ce problème. Cela a conduit à de nombreuses nouvelles critiques d’une étoile de l’application sur le Google Play Store.

De nombreuses personnes dépendent de leurs applications pour smartphones pour les alerter des tâches à venir. Cela inclut des applications telles que l’application Google Clock standard, disponible sur presque tous les téléphones Android. Maintenant, il semble qu’il y ait un bogue dans l’application qui fait que de nombreux utilisateurs manquent les alarmes prédéfinies.

Les rapports proviennent de récentes critiques d’une étoile sur l’application Google Clock sur le Play Store, ainsi qu’un fil de discussion sur Reddit. Ils prétendent que les alarmes programmées ne se déclenchent pas et n’affichent aucune notification ni aucun son. Les rapports proviennent de nombreux utilisateurs de smartphones Pixel, ainsi que de téléphones fabriqués par OnePlus, Oppo et autres.

Une critique sur le Play Store affirme que l’application n’a vibré qu’une seule fois et, par conséquent, cet utilisateur “a perdu mon travail d’enseignant parce que j’ai manqué deux horaires de cours le matin”. Les critiques une étoile et les publications Reddit affirment que les méthodes normales de dépannage des applications, telles que la désinstallation et la réinstallation de l’application, l’effacement de son cache et la modification des paramètres, ne semblent pas fonctionner.

De notre côté, nous avons testé notre application Google Clock et n’avons pas pu reproduire le bug. Cependant, le grand nombre de plaintes concernant les mêmes problèmes ne doit absolument pas être ignoré. Espérons que Google enverra une mise à jour de l’application Clock pour résoudre ce problème plutôt ennuyeux mais sérieux. En attendant, si vous utilisez l’application pour vous rappeler certaines tâches importantes, vous souhaiterez peut-être télécharger une autre application d’horloge ou d’alarme en guise de sauvegarde.