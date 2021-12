l’alarme européenne, l’avertissement de l’OMS et les doutes sur le test d’antigène

29/12/2021 à 20:06 CET

Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, l’OMS émet deux mises en garde importantes concernant la variante Omicron et ses conséquences :

– D’une part, il insiste une nouvelle fois sur le « risque très élevé » posé par la nouvelle souche de coronavirus, en raison de la manière dont elle déclenche des infections, qui battent des records historiques dans de nombreux pays comme le Royaume-Uni, la France, le Portugal

– Et deuxièmement, parce que l’affirmation selon laquelle Ómicron provoque une maladie plus bénigne, comme la plupart des gens semblent déjà le tenir pour acquis, n’est pas considérée comme suffisamment prouvée.

Taux de doublement Omicron : 2 à 3 jours

Les données que les scientifiques manipulent en ce moment considèrent que Ómicron est au moins 3 fois plus contagieux que Delta. Et la peur du début janvier augmente de jour en jour.

Et c’est qu’un tel niveau de transmission remet déjà en cause l’efficacité de la plupart des mesures préventives mises en œuvre jusqu’à présent.

L’inquiétude est telle que le ministre français de la Santé est allé jusqu’à affirmer hier qu' »en dehors du confinement généralisé, rien ne semble arrêter la course à la contagion, comme on le voit dans d’autres pays ».

Pour cette raison, la crainte grandit chaque jour que cette variante puisse provoquer « une paralysie des services de santé publics et privés ».

Et c’est la raison fondamentale qui a conduit les États-Unis à réduire le temps d’isolement prévu pour éviter la contagion. Et le seul argument qui existe pour cette réduction de jours :

– Il s’agit de ne pas laisser les soins de santé sans personnel. Par conséquent, certains sont prêts à quelques infections supplémentaires en échange de ne pas être négligés.

Il n’est pas clair que Ómicron soit plus doux, ni que c’était une solution

Car la possibilité que la maladie causée par Ómicron soit plus bénigne n’est pas une solution à court ou moyen terme.

Et comme le dit Catherine Smallwood, l’une des plus hautes responsables de l’OMS en Europe :

– « Une augmentation aussi rapide des infections comme celle que nous connaissons avec Ómicron dans plusieurs pays entraînera un grand nombre d’hospitalisations, en particulier parmi les non vaccinés. »

« Et ce le sera, même si cela provoque une maladie un peu moins grave. » Car si les étuis sont multipliés par 3, même si la variante est 80% plus légère, le bilan ne sera pas bon. «

– De plus, ajoute l’expert de l’OMS, « il est trop tôt pour dire si l’onde omicron sera vraiment moins grave que l’onde Delta. Il est important de prendre les données préliminaires avec prudence, car à l’heure actuelle les cas observés concernent principalement des populations jeunes et en bonne santé dans les pays à taux de vaccination élevé.

Et c’est que nous avons besoin de plus de données pour comprendre la gravité que représente Ómicron en termes de marqueurs cliniques, et ce que nous inclurions le besoin d’utiliser l’oxygène, la ventilation mécanique et les décès.

Les tests antigéniques fonctionnent-ils moins bien avec Omicron ?

La FDA a déclaré que « les données préliminaires suggèrent que les tests d’antigène détectent bien le variant Omicron, mais avec une sensibilité réduite ».

Cependant, il assure qu’il continuera à autoriser son utilisation, mais avec une recommandation précise :

« Si une personne est testée négative pour les antigènes, mais présente des symptômes ou une forte probabilité d’être infectée par exposition, il est important d’avoir une PCR pour confirmer. & Rdquor;

Et est-ce que ces tests détectent des antigènes à la surface du virus, maintenant sa sensibilité est affectée par les nombreuses mutations de la nouvelle variante.

Ce n’est pas le cas des tests PCR, qui pour la recherche de matériel génétique restent fiables.

Les premiers étaient déjà moins sensibles que les seconds, rappelle la FDA. Mais ils sont tout de même plus que recommandés car ils peuvent être effectués régulièrement à la maison pour un faible coût et, par conséquent, aident à contrôler l’épidémie.

C’est ainsi que les pays européens réagissent

L’Europe est la région du monde avec le plus de cas de la variante Omicron. Pas moins de 2,9 millions d’infections au cours des sept derniers jours (55 % du total mondial), et plus de 24 000 décès la semaine dernière (53 % du total).

Et voyant à quel point la situation est compliquée, les principaux pays se sont lancés pour prendre des mesures.

Les Pays-Bas continuent de fermer les bars, cinémas, musées et mldr ;

L’Institut national de la santé publique a publié une déclaration dans laquelle il dit que :

« La grande contagiosité du variant va entraîner de nouvelles contaminations dans les prochains jours et va entraîner une augmentation du nombre d’hospitalisations ».

C’est pourquoi les restaurants, bars, cinémas et musées, ainsi que les commerces non essentiels resteront fermés jusqu’au 14 janvier.

La Finlande ferme les portes aux non vaccinés

Ils préfèrent ne pas prendre de risques et ont fermé la porte à tous les étrangers qui n’ont pas le calendrier vaccinal complet et un test négatif.

Suisse : les 20 ans et plus sont les plus durement touchés

La variante Omicron est déjà dominante en Suisse. Il est à l’origine d’environ 55 % des nouvelles infections et devrait bientôt représenter presque toutes les nouvelles infections.

La Suisse a l’un des taux d’infection les plus élevés d’Europe continentale, les jeunes dans la vingtaine et la trentaine étant les plus touchés.

L’Allemagne ferme les portes du stade et limite les rassemblements privés

Hier, les nouvelles mesures sont entrées en vigueur. Et désormais les rassemblements privés de plus de dix personnes sont interdits, même pour les vaccinés et les guéris.

Pour les non vaccinés, la limite est réduite à deux membres de bulles différentes. Toutes les compétitions sportives se dérouleront à huis clos. Les discothèques et clubs ont également fermé pour la nuit du 31 décembre.

La Grèce impose le télétravail et ferme les loisirs & mldr; mais à partir du jour 3

Ils accordent une pause pour le réveillon et le week-end du Nouvel An, mais à partir du 3 janvier, les restaurants et les bars fermeront à minuit, et il ne peut y avoir plus de six personnes aux tables.

Dans les entreprises et les administrations publiques, les travailleurs doivent télétravailler à 50 % du 3 au 16 janvier.