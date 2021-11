L’alarme sonne alors que les capitaux sortent d’Ethereum en temps fort

Avec les récents afflux records de capitaux institutionnels dans la crypto, Ethereum (CCC :ETH-USD) devrait également être un bénéficiaire, n’est-ce pas ?

Pas nécessairement. En fait, cela n’a pas du tout été le cas. Et cela devrait soulever des questions dans l’esprit des experts de l’ETH.

C’est une grande partie de la conversation continue concernant le sentiment baissier dans Ethereum. Et c’est un angle qui mérite d’être exploré alors que le sentiment général de la crypto atteint de nouveaux sommets.

Capital évitant l’Ethereum

La bonne nouvelle pour le marché de la cryptographie est que les investisseurs institutionnels ont injecté un montant record de 1,47 milliard de dollars de capital sur le marché la semaine dernière. L’approbation et le début de la négociation dans le premier Bitcoin (CCC :BTC-USD) L’ETF a été en grande partie responsable de catalyser le mouvement. En fait, plus d’un milliard de dollars de cette action a eu lieu au cours des 24 premières heures de négociation.

La mauvaise nouvelle est que non seulement Ethereum n’a pas bénéficié de ces entrées, mais qu’il a en fait connu une sortie.

En fait, il s’agissait de la troisième semaine consécutive au cours de laquelle des capitaux sont sortis de l’ETH. Pour ajouter l’insulte à l’injure, des rivaux souvent mentionnés, y compris Solana (CCC :SOL-USD) et Cardano (CCC :ADA-USD) étaient les autres bénéficiaires notoires de l’afflux au-delà de Bitcoin.

La nouvelle semble vraiment ajouter à l’idée que l’emprise d’Ethereum sur une position dominante est en train de glisser. Pourtant, malgré les sorties de capitaux, les prix n’ont pas été affectés négativement. Au lieu de cela, les prix d’Ethereum sont restés proches des sommets historiques. Il arrive à un moment curieux. Ethereum a entrepris ce qu’il appelle la mise à niveau d’Altair. Cette mise à niveau est une note positive et devrait empêcher les nouvelles des flux de capitaux de nuire à l’ETH à un degré notable.

Surclassement Altaïr

La mise à niveau d’Altair a été mise en ligne le 27 octobre. Il s’agit d’une étape importante dans la transition du réseau vers l’ETH 2.0.

ETH 2.0 fera passer le réseau d’un modèle fonctionnant comme un modèle de preuve de travail à un modèle fonctionnant comme un modèle de preuve de participation. Le modèle POW s’appuie sur la puissance de calcul pour résoudre des énigmes mathématiques complexes afin de valider une transaction donnée. Des groupes d’ordinateurs puissants sont placés ensemble afin d’augmenter les chances de valider une transaction, c’est-à-dire de prouver le travail.

Bien qu’il y ait beaucoup d’argent pour entreprendre cette exploitation minière, cela a un coût. De tels entrepôts remplis d’ordinateurs miniers nécessitent de grandes quantités d’énergie, ce qui a un impact environnemental.

La preuve de participation, d’autre part, permet une validation transactionnelle en fonction du nombre de pièces qu’un détenteur contrôle. Ethereum affirme que ce changement entraînera une réduction de 99% de l’impact environnemental d’Ethereum.

Pas 2.0

Cette note intéressante mise à part, la mise à niveau d’Altair ne crée pas l’ETH 2.0. Cette transition devrait se produire dans le courant de 2022. La mise à niveau Altair est la première mise à niveau de la chaîne Beacon, lancée en décembre 2020.

Cette mise à niveau est essentiellement le premier test de la chaîne Beacon alors qu’Etehreum se dirige vers l’ETH 2.0.

Vous vous demandez peut-être ce que cela signifie si Ethereum migre vers un modèle dans lequel les mineurs ne peuvent plus en tirer d’argent. Eh bien, cela signifie exactement cela.

Cette transition n’aura lieu qu’en 2022 « Mais si la transition se déroule sans heurts l’année prochaine, cela signifiera également que l’exploitation minière d’Ethereum ne générera plus de revenus. Bien qu’il soit impossible de prédire le prix futur d’un actif, certains pensent que cela pourrait avoir un impact sur le prix de l’éther », comme l’a déclaré CNBC.

Que faire

Je vois quelques raisons d’être sceptique quant à l’avenir de l’ETH. Tout d’abord, ces chiffres de flux de capitaux mentionnés ci-dessus ne sont pas de bon augure pour Ethereum.

Ethereum et l’espace crypto au sens large ont été massivement acceptés dans le commerce de détail en 2021. L’acceptation institutionnelle commence maintenant. C’est un bon signe pour le vaste marché.

Cependant, Ethereum n’a pas bénéficié de ces entrées de capitaux institutionnels. Cela devrait faire réfléchir les investisseurs.

De plus, Ethereum prévoit de décourager l’exploitation minière à un moment donné l’année prochaine. Cela n’aidera pas non plus la demande. Ethereum doit être mis à niveau car ses frais sont élevés et sa vitesse est à la traîne. Mais je ne vois pas grand-chose de positif dans les nouvelles récentes. Pour l’instant, je resterais à l’écart.

