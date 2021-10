L’alarme sur la santé de la reine Elizabeth révèle une dure vérité royale

Max Mumby/Indigo/.

Maintenant qu’il a été révélé – 24 heures après l’événement – que la reine a passé une nuit à l’hôpital et qu’elle n’était pas, comme l’a appris la presse du palais, « en repos » au château de Windsor, il y a des plaintes selon lesquelles, une fois de plus, le la messagerie est mauvaise et aggrave la situation.

Bien sûr, essayer de dissimuler la visite à l’hôpital soulève simplement la question : qu’est-ce qui n’est pas révélé d’autre ? Et, inévitablement, cela renouvelle les spéculations quant à savoir si la reine devra enfin abandonner son travail de jour.

Il est donc important de réaliser à quel point l’avenir de tout l’édifice branlant de la Maison de Windsor repose encore sur les épaules de la reine seule.

La reine Elizabeth accepte «à contrecœur» l’ordre des médecins de se reposer: Buckingham Palace

Un moment qui rend cela très clair est arrivé en mai. Un mois à peine après la mort du prince Philip, la reine a été conduite du château de Windsor au Parlement pour prononcer le discours qui ouvre une nouvelle session. Il n’y avait pas de mauvaises herbes sombres de veuve. Elle portait une robe et un chapeau lilas et avait l’air pleine de vie. Pendant qu’elle parlait, elle ne portait pas de masque. Le prince Charles et Camilla, socialement éloignés à sa gauche, l’ont fait. L’optique était limpide : la veuve monarque restait aussi fougueuse que sa garde-robe et réaffirmait son commandement. Son héritier de longue date n’était pas sur le point d’être intronisé.

Un an plus tôt, avant qu’il n’y ait la moindre indication que Philip était fragile, de nombreux experts royaux prédisaient avec confiance que lorsque la reine atteindrait son quatre-vingt-quinzième anniversaire le 21 avril de cette année, elle se retirerait enfin. Charles deviendrait le prince régent – en effet, il serait roi sauf le nom, conservant le titre jusqu’à la mort de la reine.

Elle n’en aurait rien. La reine a passé la majeure partie de l’année à prouver que 95 est le nouveau 65. Parfois, elle a semblé aussi cinétique que le lapin Duracell. Lorsque de nombreux mortels de moindre importance sont heureux d’utiliser la pandémie comme excuse pour rester en dehors du bureau, elle avait hâte de retourner chez elle. Rien qu’en octobre, elle a effectué 15 engagements formels.

Cela contraste fortement avec ce qui s’est passé au cours de la dernière année de la vie de Philip. Le couple royal était dans sa propre version du verrouillage, passant une partie de l’été 2020 en quarantaine à Wood Farm, une retraite décidément non palatiale sur leur domaine de Sandringham à Norfolk. Avec seulement cinq chambres, c’était la plus petite des maisons à leur disposition.

Il était clairement réconfortant de quitter le monde ordinaire – il était évident que le régime plus simple leur permettait de revivre les premières années de leur mariage avant que tout le poids de la couronne ne retombe sur elle.

Après les funérailles de Philip – la seule occasion où la reine a été vue en noir – il était raisonnable de supposer qu’elle aurait besoin d’un peu de temps en privé pour faire son deuil et faire le point sur la façon de gérer le reste de son règne alors qu’elle approchait du jalon épique de soixante-dix ans en tant que monarque en février 2022.

Mais, comme sa comparution au Parlement l’annonçait, elle n’était pas d’humeur à ralentir. C’était comme si l’oasis de sérénité avait, en fait, rechargé les batteries du lapin. Certes, certaines de ses fonctions ont été confiées à Charles et, notamment, au prince Edward et à sa populaire épouse Sophie. Et le prince William et Kate accomplissent de plus en plus deux tâches essentielles: assumer davantage de fonctions publiques et, avec leur vitalité et leur accessibilité, se révéler d’une pertinence rafraîchissante pour ce siècle plutôt que pour le dernier.

Mais le point vraiment important est que la reine a toujours gardé une emprise étroite sur sa responsabilité symbolique ultime et unique – remplir les devoirs d’un chef d’État, démontrer la stabilité et la continuité d’une monarchie qui existe depuis le VIIe siècle.

De plus, il est évident qu’elle apprécie vraiment d’apparaître sur un pied d’égalité avec les autres leaders mondiaux. Cela a été exposé en juin, lors du sommet du G7 à Cornwall. Alors qu’elle s’asseyait au centre d’une photo de groupe, elle a demandé de manière audible : « Êtes-vous censé avoir l’air de vous amuser ? » Elle l’était clairement.

À une époque où la saga Meghan et Harry semblait donner une mauvaise image de la famille en Amérique, la reine a utilisé son statut unique pour rectifier cette situation comme elle seule pouvait, de chef d’État à l’autre. Elle a invité Joe et Jill Biden à prendre le thé au château de Windsor où, a noté le président avec ironie, la Maison Blanche s’intégrerait dans une cour.

Cette semaine, le palais a déclaré que la reine espérait se rétablir suffisamment pour pouvoir assister à un autre rassemblement de dirigeants mondiaux, au sommet des Nations Unies sur le changement climatique à Glasgow qui s’ouvre à la fin du mois. Cela est particulièrement remarquable car, jusqu’à présent, elle s’est toujours contentée de laisser à Charles l’espace pour être la voix de la monarchie sur tout ce qui est vert. Cela était conforme à l’édit selon lequel la reine ne devait jamais exprimer en public d’opinion sur quoi que ce soit, discipline à laquelle elle a toujours fermement adhéré.

En fait, Charles était si désireux d’affirmer son propre rôle de leader sur cette question qu’il a accordé une interview exclusive au correspondant environnemental de la BBC pour lui rendre visite au domaine de Balmoral en Écosse où il s’est vanté que son Aston Martin vintage, offerte par le reine le jour de son vingt et unième anniversaire (probablement pour lui permettre de sentir qu’il partageait les roues avec James Bond), avait été convertie pour fonctionner avec un carburant organique dérivé du vin blanc et du lactosérum de fromage.

Le journaliste de la BBC a tenté de soulever la question de l’empreinte carbone de Charles, qui ressemble davantage à une empreinte carbone. Par exemple, lors d’une tournée européenne pour promouvoir la sensibilisation au changement climatique, le jet privé de Charles a laissé une empreinte de 52,95 tonnes.

Charles a esquivé la question et, à la place, a mentionné qu’il avait installé des panneaux solaires sur sa résidence de Londres et sur certains bâtiments de ferme de son domaine de Highgrove. Il n’est jamais allé au-delà de ce genre de symbolique – par exemple, il possède des milliers d’hectares de terres dans le sud-ouest de l’Angleterre qui pourraient être consacrés à l’éolien, mais ce n’est pas le cas.