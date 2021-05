L’Albanie convoque Keidi Bare, qui ne sera pas contre Alcorcón

26/05/2021 à 20:39 CEST

Encore de mauvaises nouvelles pour Vicente Moreno. L’entraîneur de l’Espanyol devra ajouter une goutte de plus à sa liste déjà délicate qu’il avait préparée pour la visite à Alcorcón le dernier jour du championnat. Keidi Bare, l’un de leurs intouchables, a été appelé par l’Albanie pour quelques matchs amicaux et ne jouera plus ce parcours.

L’Albanais sera avec son équipe nationale d’aujourd’hui jusqu’au 8 juin, avec laquelle il affrontera le Pays de Galles le 5 juin et la République tchèque le 8 juin. Cependant, Vicente Moreno ont seulement 14 joueurs disponibles de la première équipe pour Saint-Domingue et parmi eux, seuls deux sont des milieux de terrain: David Lopez et Pol Lozano.

Darder pour suspension, Fran Mérida et Miguelón pour blessure, Óscar Gil, Adrià Pedrosa et Javi Puado avec les U21, Wu Lei avec la Chine et Oier ils ne pourront pas faire une apparition dans un match dans lequel l’Espanyol est en jeu pour se hisser au premier rang en tant que champion.

Pour sa part, Alcorcón continue de dépendre de lui-même pour rester dans la Smartbank League, bien qu’après la défaite à Montilivi son objectif soit devenu un peu plus compliqué.