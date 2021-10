L’Albedo de Genshin Impact figurera dans l’événement d’hiver, disent les fuites

Capture d’écran : miHoYo / YouTube

Hé, c’est moi : l’employé de Kotaku qui explique pourquoi un personnage aléatoire de Genshin Impact est à la mode sur Twitter. Aujourd’hui, plusieurs fuites notables de Genshin Impact ont déclaré que l’épéiste de l’élément géo Albedo ferait une apparition dans la mise à jour 2.3.

Tangzhu est un leaker de Genshin Impact qui a été banni de Bilibili cette année (un site vidéo chinois similaire à YouTube). Mercredi, ils ont tweeté qu’Albedo recevrait un nouveau contenu d’histoire dans la prochaine mise à jour. Zluet (un autre leaker important) a déclaré que la mise à jour 2.3 inclura une épée gratuite pour Albedo. Dans les événements précédents, une arme gratuite spécifique à un personnage accompagnait généralement une bannière d’événement limitée de ce personnage. L’information a depuis été republiée sur Twitter, les joueurs de Genshin exprimant leur enthousiasme quant à la possibilité de dépenser de la monnaie premium pour rouler pour Albedo.

Bien que les fuites bêta et dataminées ne soient jamais gravées dans le marbre, les joueurs ont de bonnes raisons de croire qu’Albedo reviendrait dans le jeu. Ce chevalier-chercheur est apparu pour la première fois dans l’événement « The Chalk Prince and the Dragon » en décembre dernier. Son histoire est restée sur un énorme cliffhanger, où il a laissé entendre qu’il pourrait éventuellement détruire la cité-État de Mondstadt. Le secret destructeur d’Albedo contraste fortement avec sa personnalité douce et réfléchie, d’où l’anticipation de son histoire.

Pour les joueurs de Genshin qui se soucient de la méta du gameplay, une réédition d’Albedo est extrêmement opportune. La méta géo-élémentaire est devenue encore plus pertinente depuis que miHoYo a annoncé que d’autres personnages géographiques tels que Arataki Itto et Gorou seraient disponibles en tant que personnages jouables. Puisqu’ils sont tous les deux des personnages géographiques, l’ensemble du groupe obtient de puissants boosts de synergie. Albedo est également un personnage géo-élément, mais plus particulièrement, Albedo a des capacités de soutien de parti. Il est possible, les joueurs théorisent sur la base de ces fuites, qu’Albedo pourrait être en mesure d’augmenter encore plus les dégâts lorsqu’il est mis en groupe avec le duo géo. Ainsi, selon le fonctionnement des nouveaux personnages, les capacités d’Albedo pourraient les rendre encore plus puissants.

Genshin Impact a toujours eu du mal avec les leakers qui publient du contenu restreint avant les annonces officielles, mais miHoYo a récemment réprimé les leakers en poursuivant Bilibili en septembre. Plusieurs fuites ont cessé de fuir après avoir subi des pressions officielles, ou elles ont été déformées comme dans le cas de Tangzhu.

Les développeurs ont déjà confirmé que la version 2.3 arriverait le 24 novembre, il ne faudra donc pas longtemps avant que la communauté ne connaisse l’exactitude de ces fuites.