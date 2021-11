L’album 30 d’Adele décodé : ses paroles puissantes sur le divorce et l’amour

Bonjour, le moment est venu : Adèle‘s 30 est officiellement là.

Près de six ans – jour pour jour – après avoir laissé tomber son mégabit, 25, le nouvel album très attendu d’Adele est officiellement arrivé sur nos files d’attente Spotify – et comme vous vous en doutez, vous devriez avoir une boîte de mouchoirs à proximité.

Avec 12 chansons, ainsi que deux morceaux bonus et une interprétation de « Easy on Me » avec Chris Stapleton, il y a beaucoup de musique pour les fans à se mettre sous la dent ce week-end, pendant les vacances à venir, à la radio et pour les années à venir. Bien qu’il s’agisse de son premier album depuis son mariage et sa séparation ultérieure avec son ex Simon Konecki, n’appelez pas ça un album de divorce.

« Je pense que je suis en train de divorcer là-dessus », a-t-elle déclaré Oprah Winfrey lors de son émission spéciale CBS One Night Only. En fait, la moitié des titres des chansons incluent les mots « I », « Moi » ou « Mon ».

L’album est aussi gentiment dédié à son fils de 9 ans, Angelo, mais ne vous y trompez pas : « Tout l’album ne parle pas de lui », a-t-elle déclaré à Oprah. « C’est à propos de moi. »

« Je voulais juste qu’il m’entende parler follement, profondément de qui je suis et de ce que je ressens », a expliqué Adele lors de son émission spéciale. « Je ne sais pas si je serais un jour capable d’avoir cette conversation avec lui dans la vraie vie, donc il peut aller l’écouter. »