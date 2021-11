L’album à succès Indestructible d’Ashford & Simpson

Bien que le duo soul mari et femme Ashford & Simpson soit responsable de l’écriture de plusieurs disques mémorables aux États-Unis n ° 1 – parmi eux Ray Charles‘ « Allons nous défoncer » (1966), Marvin Gaye Et Tammi Terrell‘s « Ain’t Nothing Like The Real Thing » (1969) et Diana Ross‘ « Ain’t No Mountain High Enough » (1970) – la chanson titre de leur album de 1984, Solid, a été le premier de leurs propres singles à atteindre la pole position dans les charts R&B américains.

Le succès retentissant du single et de l’album du même nom a été l’aboutissement de près de deux décennies de travail acharné qui avaient vu le duo passer du statut d’auteur-compositeur et de producteur au label Motown de Berry Gordy à la fin des années 60 pour devenir un duo d’auteurs-compositeurs-interprètes à succès chez Warner Bros dans les années 70 et Capitol dans les années 80. Ils avaient accumulé 27 singles dans les charts aux États-Unis avant l’arrivée de « Solid ».

Écoutez Solid sur Apple Music et Spotify.

Bénéficiant d’un refrain super infectieux, « Solid » est un hymne matrimonial édifiant sur les liens d’amour et d’unité sur un rythme étouffant. Son message semblait incarner la relation intime, stable et symbiotique de ses deux co-créateurs, Nick Ashford et Valerie Simpson. Les deux s’étaient rencontrés dans l’église de Valerie à Harlem en 1964, avaient noué une amitié – qui s’est ensuite transformée en romance – et ont commencé à écrire des chansons ensemble. Dans la vie et dans la musique, ils sont devenus un couple inséparable, même si Motown a brièvement tenté de lancer Valerie – sans succès, en fin de compte – en tant qu’artiste solo au début des années 70. Bien que « Solid » soit un autoportrait précis de la propre relation d’Ashford et Simpson, peut-être que son message simple et sa sincérité sincère ont touché une corde sensible chez les personnes (et les couples) du monde entier, qui ont reconnu quelque chose d’eux-mêmes et de leur propre vie dans la chanson. paroles de chanson.

Alors que le single, sorti le 9 novembre 1984, s’envolait haut dans les charts du monde entier (il grimpait à la troisième place au Royaume-Uni), Solid l’album arriva dans son sillage. C’était le troisième LP du duo pour Capitol, le douzième de leur carrière, et, comme leur travail précédent, était autoproduit et comportait toutes les chansons originales.

Le travail du duo des années 70 avait été organique et richement orchestré, mais Solid, en revanche, les montrait embrassant l’esthétique synthétique qui commençait à définir la musique R&B dans les années 80 – un paysage musical dominé par les synthétiseurs, les séquenceurs et les boîtes à rythmes.

Bien que sa chanson principale soit la clé de voûte sonore incontestable de Solid, elle n’a pas éclipsé le reste de l’album dans l’insignifiance. Ashford & Simpson ont montré un côté plus dur sur « Outta The World », une tranche pointue de funk minimaliste, mécanique et sur l’attirance sexuelle (c’était le deuxième single sorti de l’album, se classant n ° 4 dans le classement R&B américain). Parmi les autres faits saillants, citons les « Babies » aux accents rock, un récit édifiant avec un refrain meurtrier sur les conséquences de la grossesse chez les adolescentes (c’était le troisième single extrait du LP, atteignant la 29e place du classement R&B). Quelques airs de l’album sont également apparus sur la bande originale du film de breakdance de 1984, critique et maintenant oublié, Body Rock: « The Jungle », une observation astucieuse de l’éthique de chien mangeur de chien de la vie urbaine contemporaine, et un electro-groove appelé « The Closest To Love », qui était une rareté d’Ashford & Simpson dans la mesure où il ne comprenait que la voix de Valerie.

Mais c’est sur les ballades romantiques du tournage que le duo a joué ses atouts. « Honey I Love You » est une simple déclaration d’affection, tandis que le rêveur « Cherish Forever More » au tempo moyen et au saxophone est un appel au pardon et à la compréhension après la rupture.

Solid a passé un mois au n ° 1 au cours de ses 43 semaines dans le palmarès des albums R&B américains (il a culminé au n ° 29 dans l’homologue pop) et a représenté le sommet commercial pour Ashford & Simpson, qui n’a fait que trois autres albums ensemble après cela. Malheureusement, Nick Ashford est décédé d’un cancer en 2011, mettant ainsi fin à la brillante carrière du couple le plus titré du R&B. Des décennies plus tard, Solid reste le joyau incontestable de la couronne d’Ashford & Simpson.

Solid peut être acheté ici.