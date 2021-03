L’album Baby Bump de Halsey enceinte avant l’arrivée du premier enfant: Photos

Content pour Halsey! La chanteuse a annoncé ses nouvelles de grossesse en janvier et a depuis lors montré son ventre rond.

La nominée aux Grammy Awards a fait ses débuts avec son ventre naissant dans un tournage de maternité seins nus. «Surprise», la native du New Jersey a sous-titré la mise en ligne sur les réseaux sociaux, en identifiant son petit ami, Alev Aydin, sur son ventre nu.

«Le cœur est si plein», a commenté le scénariste sur la révélation d’Instagram. «Je t’aime, douceur.»

La future maman a répondu: «Je t’aime !!!! Et j’aime déjà ce mini humain!

Plus tard dans la journée, la chanteuse de «Bad at Love» a tweeté que «c’était merveilleux» de partager de bonnes nouvelles après s’être ouverte sur ses problèmes de fertilité. Elle a ajouté: « Et juste pour que nous sachions, si ce n’était pas pour COVID, j’aurais fait la tournée enceinte. »

Le Je me quitterais si je pouvais L’auteur a déjà fait une fausse couche en 2015 lors d’un concert. «C’est la performance la plus angoissante que j’aie jamais faite de ma vie», a-t-elle déclaré. Pierre roulante l’année suivante. «Ce fut le moment de ma vie où je me suis dit: ‘Je ne me sens plus comme un être humain f-king.’ Cette chose, cette musique, Halsey, quoi que je fasse, a eu préséance et priorité sur toutes les décisions que j’ai prises concernant toute cette situation depuis le moment où j’ai découvert jusqu’au moment où ça a mal tourné. Je suis sorti de la scène, je suis entré dans le parking et j’ai commencé à vomir.

L’auteure-compositrice a poursuivi en disant au point de vente qu’elle voulait «être maman plus que» qu’elle voulait être une pop star.

La maternité commençait à ressembler à une possibilité, a déclaré Halsey Le gardien en février 2020. «Cela ressemble à quelque chose qui va arriver pour moi», avait-elle déclaré à l’époque. «C’est un miracle.»

La star enceinte, qui souffre d’endométriose, a chanté ses espoirs pour les enfants dans sa chanson «More», sortie en janvier 2020. «Ils m’ont dit que c’était inutile, qu’il n’y avait plus d’espoir en magasin / Mais d’une manière ou d’une autre, je veux juste que vous soyez plus chante. «Se sentir si incomplet / Je me demande si nous nous rencontrerons un jour? / Et le sauriez-vous tout de suite / À quel point j’essaye de voir votre visage? / Et quand tu décides qu’il est temps d’arriver / Je t’ai aimé toute ma vie / Et rien ne pouvait m’empêcher d’essayer. «

