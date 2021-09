L’album “Certified Lover Boy” de Drake bat le record de streaming d’Apple Music en une journée

in

Le dernier album de Drake “Certified Lover Boy” est l’album le plus diffusé d’Apple Music en 24 heures dans l’histoire des services, a révélé Apple à Billboard ce week-end.



L’album est sorti à minuit HNE le vendredi 3 septembre et est le sixième album studio de l’artiste. Il présente un certain nombre de rappeurs de premier plan, dont Jay-Z, Lil Wayne, Future, Rick Ross et Lil Baby.

“Certified Lover Boy” est un album de 21 pistes et présente les emojis de la femme enceinte d’Apple sur sa pochette d’album. Les notes de couverture décrivent l’album comme “une combinaison de masculinité toxique et d’acceptation de la vérité qui est inévitablement déchirante”, et est produit par Drake, Noah “40” Shebib, Oliver El-Khatib et Noel Cadastre.

L’album aurait déjà battu le record de l’album le plus diffusé en 2021 en moins de 12 heures sur le service.

Le nouveau record survient trois jours seulement après que “Donda” de Kanye West a battu le record de diffusion d’Apple Music pour 2021 avec 60 millions de lectures aux États-Unis.

