L’album conceptuel ambitieux de Bobbie Gentry

Bobbie GentryLa musique de s n’a jamais eu autant de genre qu’un lieu : les coins les plus étouffants et humides du sud des États-Unis, comme l’évoque le titre de son deuxième album, The Delta Sweete.

Bien qu’il ait été enregistré au studio d’enregistrement Capitol à Los Angeles, la sortie a poursuivi le projet provocateur local que Gentry avait commencé lors de ses débuts massivement réussis, Ode To Billie Joe de 1967. Plutôt que de se concentrer sur des pierres de touche de genre favorables au marketing, l’auteur-compositeur-interprète du Mississippi a importé tous les sons du Delta à la fois, faisant un clin d’œil transparent au blues, à la country de l’arrière-pays, à la soul contemporaine, au funk et au psychédélisme sans jamais vraiment privilégier l’un par rapport à l’autre – forçant les auditeurs à comprendre qu’elle faisait, tout simplement, de la musique pop qui ne correspondait pas parfaitement aux types de divisions stylistiques qui avaient été intentionnellement conçues selon des lignes raciales.

Lorsque Gentry a enregistré The Delta Sweete, elle était une sensation du jour au lendemain essayant de faire correspondre l’impact de changement de culture du “Billie Joe” noir et sensuel. Mais bien que The Delta Sweete ait été acclamé par la critique lors de sa sortie au début de 1968, l’album était généralement considéré comme un flop commercial – surtout en comparaison avec le succès du premier album de Gentry. Sa réputation a grandi au fil du temps, alors que les nouvelles générations en sont venues à voir l’album concept charnu comme un ingrédient crucial de l’histoire de l’artiste mystérieux, qui a disparu des projecteurs il y a des décennies et vit dans l’isolement depuis.

Le plus grand succès de l’album est qu’il est suffisamment tactile et inattendu pour transmettre ce qui pourrait, entre des mains moins prudentes, ressembler à une série de vignettes clichées de la vie du Sud. Les guitares tintent et bourdonnent, les basses cliquettent, les cors sonnent comme s’ils résonnaient sur les murs d’un juke-joint – et bien sûr, le velours de Gentry, la voix enfumée et l’écriture de chansons avec force et spécificité nouent le tout.

Comme le disent les notes de la pochette de la version originale, “Voici la poussière, le parfum, la mélasse, le grain et le grain, l’amour, le chagrin et l’humour du pays du Delta.” Gentry est à l’abri des envolées fantaisistes, et son enracinement sans compromis, ironiquement, permet des expériences plus réussies. Prenez la cacophonie de « Reunion », une représentation sans narrateur d’une réunion de famille, qui est si précise qu’elle est pratiquement d’avant-garde ; Gentry hurle et gémit pour créer des couches de sons semblables à ce que l’on pourrait réellement entendre lors d’une réunion de famille.

Et peu importe à quel point la section des cordes devient brillante, elle est toujours fondée sur la guitare cueillie au doigt, signature de Gentry. Au lieu de cela, les cordes brillantes et les cuivres brillants empêchent son blues de se transformer en parodie, en particulier sur des reprises comme “Big Boss Man” de Jimmy Reed et la composition Bukka White de Mose Allison “Parchman Farm”. Il y a assez de torsion pour que la musique sonne comme Gentry, pas comme si elle recréait note par note la riche musique dans laquelle elle a grandi.

Le fait que le Delta Sweete n’ait pas été largement apprécié à son époque est simplement la preuve de sa modernité. Sa musique résistante aux genres, un puissant symbole d’unité et d’unité, reflétait la meilleure version de l’endroit qu’elle appelait chez elle – une version qui n’a pas encore été entièrement réalisée, mais qui offre certainement quelque chose vers quoi travailler.

