Le disque qui est reconnu par l’Official Charts Company comme l’album d’artiste le plus vendu de tous les temps au Royaume-Uni, reineLa première collection Greatest Hits de , a commencé son règne le 14 novembre 1981. Elle s’est vendue à plus de 6,1 millions d’exemplaires rien qu’au Royaume-Uni.

Un peu plus de sept ans et demi après le début de la vie du groupe dans les charts, et avec leur collaboration « Under Pressure » avec David Bowie à seulement sept jours de devenir le deuxième single de Queen en tête des charts, la rétrospective leur a donné leur troisième album n ° 1 au Royaume-Uni.

En 2014, l’OCC a confirmé que Greatest Hits était devenu le premier album à dépasser les ventes en Grande-Bretagne de six millions d’exemplaires, quelque 900 000 exemplaires devant, en février de la même année, de ABBAL’anthologie de l’or. Pour ajouter à l’honneur, l’album Greatest Hits II, sorti exactement une décennie plus tard en octobre 1991, juste un mois avant la mort prématurée de Freddie Mercury, se situait au 10e rang de cette liste de ventes de tous les temps, avec 3,9 millions de plus. ventes au Royaume-Uni.

Ce premier Greatest Hits, considéré par beaucoup comme la collection définitive de hits par n’importe quel artiste, avait atteint en novembre 2021 un total étonnant de 971 semaines dans le Top 100 hebdomadaire du Royaume-Uni, 291 d’entre eux passés dans le Top 40 et 131 dans le Top 20 .

Désormais certifié huit fois platine dans le pays d’origine de Queen, le disque a également dominé les charts lors de sa première sortie en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche, entre autres marchés. L’album est apparu pour la première fois dans les charts britanniques au n ° 2, derrière Shaky du rock’n’roller britannique Shakin’ Stevens, avant de commencer la première des quatre semaines au sommet.

Le package de hits était dans le Top 5 chaque semaine jusqu’à fin janvier 1982 et est resté dans le Top 75 pendant près d’un an, jusqu’à fin septembre. Il est réapparu à intervalles réguliers depuis, et à mesure que la légende de Queen grandissait, l’album a passé une durée ininterrompue de 224 semaines dans le Top 100 entre 1983 et 1987.

Écoutez le meilleur de Queen sur Apple Music et Spotify.

La triste mort de Mercury a bien sûr donné un nouvel élan à Greatest Hits, avec une séquence de neuf semaines dans le Top 10 à partir de la fin de 1991 aux côtés de son deuxième volume. Le succès du film Bohemian Rhapsody et de sa bande originale a propulsé à nouveau la collection dans le Top 30 britannique, et elle a passé une grande partie de 2020 en toute sécurité dans le Top 20, et parfois plus haut. Peu d’albums, voire aucun, dans l’histoire de la musique britannique ont été aussi indispensables.

