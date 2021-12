L’album de comédie à succès « Inside » de Bo Burnham reçoit une sortie physique

Inside (The Songs), l’album de comédie spécial de Bo Burnham, est officiellement sorti sur CD et vinyle via Imperial, une division de Republic Records. Le disque, sorti avec le film Netflix qui l’accompagne À l’intérieur, marque la première sortie musicale complète de Burnham en sept ans.

Le CD et le vinyle sont disponibles dans les magasins à l’échelle nationale chez les principaux détaillants ainsi que sur le site officiel de Bo Burnham. Un vinyle jaune en édition limitée est disponible exclusivement chez Target. Inside (The Songs) a passé 25 semaines impressionnantes au n ° 1 du palmarès Billboard Comedy Albums depuis sa sortie estivale et approche le cap du milliard de flux combinés.

Burnham a également sorti sa marchandise officielle Inside, disponible sur son site officiel.

Après sa sortie numérique, Inside (The Songs) a atteint la 7e place du palmarès Billboard 200 albums et a passé six semaines non consécutives dans le top dix du palmarès. Pendant ce temps, « All Eyes On Me » et « Bezos I » ont eu un impact sur le palmarès des 200 chansons du Billboard Global.

À l’intérieur a récemment été nominé pour le meilleur film musical aux Grammy Awards 2022 en plus d’une nomination dans la catégorie Meilleure chanson écrite pour les médias visuels pour « All Eyes On Me ». Les deux hochements de tête marquent les premières nominations aux Grammy Awards de Burnham. Le projet a déjà remporté de gros succès aux Emmy Awards, remportant des victoires pour la direction musicale exceptionnelle, l’écriture pour une variété spéciale et la réalisation pour une variété spéciale.

« Il est important de se rappeler, vous savez, que c’est une pièce de théâtre. Je ne sais pas exactement comment il suit son expérience, Bo Burnham, la personne, n’est-ce pas ? Parce qu’il y a aussi un peu de Bo Burnham le personnage dans ce presque », a déclaré NPR à propos de Inside.

« Et il n’a pratiquement pas fait de presse à ce sujet. Il n’en parle pas beaucoup. Il le laisse parler pour lui-même en termes de ce qu’il dit sur l’isolement et la tristesse. »

Diffusez ou achetez Inside (The Songs) de Bo Burnham, maintenant disponible sur CD et vinyle.