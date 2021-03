L’album de Dermot Kennedy, «  Without Fear  », remporte la 25e semaine au numéro 1 des charts irlandais

Dermot Kennedy a assuré sa 25e semaine au sommet du classement officiel des albums irlandais de cette semaine avec Sans crainte.

Le chanteur du premier album de Rathcoole est maintenant en tête du classement des 50 meilleurs albums pendant 25 semaines non consécutives.

Seulement Adele 21 (35 semaines) et Ed Sheeran’s ÷ (28 semaines) ont passé plus de semaines au numéro 1 au cours des 10 dernières années.

Le rappeur londonien Central Cee a fait son chemin vers le numéro 3 avec sa première mixtape Far West et décroche la nouvelle entrée la plus élevée de cette semaine.

Après sa victoire aux Grammy Awards pour l’album de l’année, Taylor Swift a fait son retour dans le Top 10 officiel des albums irlandais avec Folklore.

L’album, sorti en juillet 2020, a grimpé de dix places au numéro 10.

L’auteur-compositeur-interprète britannique Tom Grennan a fait ses débuts dans le Top 20 avec son deuxième album Route d’Evering arrivant à 19.

Route d’Evering marque le deuxième album de Tom dans le Top 50 après ses débuts en 2018 Matchs d’éclairage atteint le numéro 28.

Les plus grands succès des Dubliners, 50 Years, revient dans le Top 50 au numéro 27 après la Saint-Patrick.

Pendant ce temps, Tiesto a réclamé son premier Numéro 1 sur le tableau officiel des célibataires irlandais avec Les affaires.

James Vincent McMorrow a également décroché la nouvelle entrée la plus élevée du classement officiel irlandais de cette semaine.

Le nouveau single de la folk alternative Dubliner Être quelqu’un a fait ses débuts au numéro 8, marquant la troisième apparition de McMorrow dans Homegrown Chart et son premier succès dans le Top 10.