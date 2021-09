L’album de divorce de Kacey Musgraves est un effet silencieux

Allez-y et passez directement à la nouvelle chanson de Kacey Musgraves intitulée “Breadwinner”. Tu sais que tu le veux. “Il veut un soutien de famille / Il veut ton dîner / Jusqu’à ce qu’il n’ait plus faim”, chante la pop star rusée et subversive devenue une pop star sur son cinquième album, Star-Crossed, son fausset funeste et ludique ponctuant les mots les plus durs, le doux pétillant -rock groove affûtant seulement la piqûre. “Il veut votre chatoiement / Pour qu’il se sente plus grand / Jusqu’à ce qu’il commence à se sentir en insécurité.” Gros beugs. Star-Crossed est aussi, explicitement et pour la plupart tristement, un album de divorce ; J’ai commencé à creuser un abri antiaérien dans mon jardin à la seconde où j’ai vu “Breadwinner” sur la liste des morceaux. Vous vous sentirez mal plus tard pour l’avoir joué en premier. Mais elle vous pardonne, ainsi que son ex-mari peu sûr de lui, et surtout elle-même.

Nous avons donc ici Kacey Musgraves, une fière native de Golden, au Texas, qui n’hésitera pas à fumer (la voici le jour de son mariage) ou à s’adonner à divers psychédéliques (elle a déjà écrit une chanson sur sa mère en « surfant vagues de LSD ») – remportant le Grammy de l’album de l’année pour la magnifique et spacieuse Golden Hour de 2018 (qui comprenait la chanson maman-LSD). Sa réaction choquée mais pas tout à fait de Taylor Swift – calibre et trompeuse à cette victoire – Quoi ? Quoi? Quoi ?—fait pour un excellent matériel GIF. Le monsieur barbu assis à sa gauche est son mari de l’époque, l’auteur-compositeur-interprète country-ish Ruston Kelly, qui a inspiré les chansons les plus amoureuses et les moins agréables de Golden Hour. (“Papillons” devient un peu gluant.) Oh-oh, pensai-je à ce moment-là, alors que l’affable artiste culte se levait pour féliciter sa femme superstar en herbe et qu’un déséquilibre de pouvoir toujours croissant se profilait entre eux. C’est assez brillant. Je me suis senti mal immédiatement d’avoir pensé cela, bien sûr ; j’espère qu’ils me pardonneront tous les deux aussi.

D’où “Soutien de famille” ; d’où mon abri antiaérien. “Voici ce qu’il fera / Il jouera cool / Quand il sortira avec une femme comme vous”, chante Musgraves au début de la chanson, des accords de synth-pop boppy fusant entre les mots. “Dites qu’il n’est pas pressé / Par tout votre succès / Dites-vous qu’il est différent de tous les autres.” La perspective ici est curieusement étrange : à qui parle-t-elle ? Qui avertit-elle ? Olivia Rodrigo ? Que fait le vieux Ruston ? (Juste pour l’équilibre journalistique, j’ai bien aimé l’album 2018 radieux de Kelly Dying Star, et quand je l’ai vu en direct, il a fait une excellente reprise de “Teenage Dirtbag” de Wheatus, et il est le seul auteur-compositeur-interprète country que je connaisse qui se mêle également au patinage artistique d’interprétation.) “Breadwinner” est, de loin, la chanson la plus méchante de Star-Crossed, mais ces barbes mises à part, c’est loin d’être aussi méchant que je le craignais. Musgraves n’élabore pas beaucoup sur le déséquilibre de pouvoir en jeu ici; le pont est une rêverie rêveuse dans laquelle elle se lave les mains de toute l’affaire sans tout à fait les jeter :

je peux dormir la nuit

Sachant que j’ai vraiment essayé

j’ai mis du temps

Mais la faute n’est pas la mienne

Attendez : cette chanson n’est pas aussi méchante que je le craignais ? Est-ce que je veux dire espéré ? Les albums de divorce sont difficiles, en termes d’empathie critique ; les albums de divorce adjacents à un pays sont super difficiles. Vous, l’auditeur impartial et généralement pro-amour, voulez-vous de la croissance, de la réconciliation et de la fermeture, ou voulez-vous de la fureur, des récriminations et du sang sur les morceaux ? Préféreriez-vous écouter un album de divorce nommé Oh Well or Fuck You ? La bonne nouvelle (??) est que Star-Crossed est Oh Well un solide 90 pour cent du temps, le ton mélancolique et réprobateur (elle sait que la faute est en partie la sienne), et la pop cosmique brumeuse qu’elle a perfectionnée sur Golden Hour est parfaitement adapté à cette nouvelle mélancolie lugubre à 4 heures du matin. “Je suis allé en enfer et en arrière / L’heure d’or s’est estompée en noir”, se lamente-t-elle sur une lope de café-folk-via-EDM en sourdine appelée “Ce qui ne me tue pas”, comme dans “Qu’est-ce qui ne me tue pas mieux Cours.” Elle n’a pas l’air énervée, cependant. Juste fatiguée et mal à l’aise, et désolée qu’elle ne soit pas plus désolée.

Musgraves a émergé comme un perturbateur primo de Nashville avec ses débuts en 2013 Same Trailer Different Park, qui culmine avec l’appel à l’aide d’une petite ville délicieusement barbelé “Merry Go ‘Round”, mais persiste principalement pour l’hymne de vivre et de laisser vivre beaucoup plus ensoleillé “Suivez votre flèche.” (Elle a battu Taylor Swift’s Red pour le Grammy du meilleur album country l’année suivante, et avec le refrain “Embrasse beaucoup de garçons / Ou embrasse beaucoup de filles si c’est quelque chose que tu aimes” a battu Swift à une vision plus explicitement inclusive de de la musique pop par quelques-uns.) Sur le Pageant Material de 2015, plus doux et plus folklorique, un Musgraves ébranlé par la célébrité a semblé revenir sur les perturbations en faveur de plaisanteries moyennement impertinentes et dignes d’un oreiller comme « Mind your own biscuits / And life will be sauce.” Peut-être que le manège n’était pas si mal après tout.

Puis vint 2016 A Very Kacey Christmas, vraiment splendide et rythmé, que je monte consciencieusement chaque décembre; puis vint l’heure d’or de 2018, un pivot surprenant et prismatique vers l’intérieur, vers le ciel, vers le ciel. Il a esquissé une merveilleuse vision galactique-cowgirl de la célébrité pop; ça a botté le cul. L’immobilité électrisante de « Slow Burn » est invaincue ; le joueur de banjo au balayage du planétarium de « Oh, quel monde » a les yeux éblouissants. Mais les meilleures chansons – à savoir, le disco défouler « High Horse » et le délicatement annihilant « Space Cowboy » (comme dans « You can have your space, cowboy ») – sont généralement aussi les plus méchantes.

Et maintenant, cela se produit.

Musgraves et Kelly se sont mariés en 2017 et ont annoncé leur séparation en juillet 2020; Star-Crossed parle explicitement des séquelles moyennement laides. “Je n’allais pas être une véritable artiste country sans au moins un divorce à mon actif”, a-t-elle déclaré au New York Times fin août, entre deux demandes FaceTime de Justin Bieber. Musgraves est un gros bonnet maintenant, voyez-vous. Ou elle pourrait l’être. La question la plus épineuse avec ce disque était de savoir si elle rivaliserait pour un véritable succès grand public de qualité Bieber (ou Rodrigo), peu importe ce que cela signifiait : chasser l’influence pop-punk ? Fonctionnalités de Drake ? Jack Antonoff ?

Star-Crossed aurait une vague structure shakespearienne (principalement invisible après le début de mauvaise humeur et la chanson titre avec les lignes « Laissez-moi planter le décor / Deux amants déchirés au bord des coutures ») et un film d’accompagnement fastueux de 50 minutes . Mais il se sent aussi attrayant à l’échelle humaine, et d’ailleurs juste humain. Soutenue une nouvelle fois par les coproducteurs de Golden Hour Daniel Tashian et Ian Fitchuk, elle peaufine encore un son country-funk somptueux mais modeste (elle aimerait aussi que vous entendiez beaucoup de Sade, mais vous pourriez entendre un peu plus de Bread) qui traverse sans en avoir toute sueur/soif. Elle construit son propre univers. La question est de savoir si quelqu’un d’autre peut y entrer.

Peut-être étiez-vous également préparé à la chanson intitulée “Good Wife”, un rejet doux mais orageux de sa tentative encore plus progressive d’étouffer la domesticité: “Et s’il rentre à la maison stressé, je pourrais lui préparer un bol / Laissez-le être lui-même, n’essayez pas de contrôler. Musgraves est terriblement convaincante lorsqu’elle chante “Même quand il n’a pas raison / Je sais qu’il a encore besoin de moi”, et encore plus terriblement peu convaincante lorsqu’elle chante “Je sais que je sais que je sais / Que j’ai besoin de lui”. L’astuce de cet auteur-compositeur fait des merveilles dans la direction émotionnelle opposée sur le “Justified”, toujours plus rapide, plus accrocheur et plus en colère, quand “Tu aurais dû me traiter correctement” devient “J’aurais dû te traiter correctement”. Musgraves est une parolier acérée mais pas trop intelligente ou fleurie, et si cela signifie qu’elle risque parfois des clichés (« Keep Lookin’ Up » parle de la façon dont vous devriez « garder la tête dans les nuages ​​et les pieds sur terre » ; “Easier Said” raconte à quel point aimer quelqu’un est plus facile à dire qu’à faire), la grâce salvatrice est qu’elle est aussi une chanteuse acérée, un esprit mordant inhérent à sa voix souple et nasillarde, et une tristesse tonifiante aussi.

Il y a des retours déchirants sur un passé inaccessible (voir la rencontre mignonne sur le thème de Tokyo de “Cherry Blossom”, quelque peu survendu par le riff de koto), et il y a des fantasmes déchirants sur un autre présent. (Le soufflé et couvert « If This Was a Movie… » est un cultivateur, un rêve éveillé dépressif avec un scénario de comédie romantique – « Et tu monterais les escaliers / Tu me tiendrais le visage / Dire que nous sommes stupides / Et nous retomberions en place » – moins efficace pour toute tournure de phrase timide que pour la note aiguë subtilement dévastatrice qu’elle frappe sur la ligne « Mais ce n’est pas un film. ») « Scène de branchement » – dans laquelle Musgraves réintègre le scène de rencontre insipide et insatisfaisante et émerge avec la pensée, “J’aurais aimé savoir que je ne l’avais pas si mal” – est comme la version spatiale de ce fil Twitter viral miraculeux sur le divorce de Dell Curry (faites-moi confiance) , et non, il n’y a pas de ligne ici aussi frappante que : « Vous pensez que vous voulez être ici parce que vous n’êtes pas ici ». Mais encore une fois, sa voix tremblante fait le gros du travail ou se vautre lourdement.

Musgraves se vautre si fort, en fait, qu’elle revient parfois jusqu’à l’enfance, ou du moins à l’adolescence : « Simple Times » est une chanson sur la façon dont « être adulte est un peu nul ». Ce n’est pas son meilleur travail, mais vous ne pouvez pas à juste titre être en désaccord avec elle. Elle a fait venir la princesse Nokia, Victoria Pedretti et Symone, la championne de la course de dragsters de RuPaul, pour la vidéo sur le rat du centre commercial : C’est la partie pop-star en herbe de cette entreprise, on suppose, mais Star-Crossed n’a jamais vraiment l’impression que Musgraves essaie de aller ailleurs, ou essayer d’être quelqu’un d’autre.

Mais la chanson de cette tracklist pour laquelle j’aurais vraiment dû me préparer est “Camera Roll”. Il vient juste après « Breadwinner », juste après que vous ayez poussé un soupir de soulagement. (Non? Non??) La chanson est simple, feutrée, conduite par la guitare et incroyablement insupportable, un classique de larmes post-rupture avec un sens distinctement moderne de détachement numérique et d’ennui. Musgraves fait défiler de vieilles photos de son ex sur son téléphone, bien sûr; elle devrait définitivement arrêter de faire ça, bien sûr.

Ordre chronologique

Ce n’est rien d’autre que de la torture

Faites défiler trop loin, c’est ce que vous obtenez

je ne veux pas les voir

Mais je ne peux pas les supprimer

Je ne me sens pas encore bien

Pas encore

Mais ce sont les dernières lignes qui me tuent :

De toute façon

Merci pour toutes les nuits et les jours

Et tout ce que tu as donné

je ne l’effacerai jamais

Il y en a un

Où nous avons l’air si amoureux

Avant de perdre tout le soleil

Et je t’ai fait le prendre

Tout d’abord, le “de toute façon” est écrasant. Deuxièmement, ah, bon sang. Ma femme est toujours sur moi pour prendre plus de photos de nous. Elle a raison. Je devrais vraiment le faire. On ne regarde généralement pas les albums de divorce pour obtenir des conseils sur les relations – pas si une partie de vous préfère l’approche Fuck You à ce genre – mais Musgraves s’est également avéré perturbateur dans ce domaine. Non pas que Star-Crossed se résolve sur une note particulièrement négative : l’album se termine par sa version de la chanson folklorique chilienne “Gracias a la Vida”, magnifiquement chantée à travers quelques vagues de distorsion numérique qui ne servent que de distraction mais ne peuvent espérer avale entièrement sa voix. Et juste avant cela, il y a un jeu de plage optimiste appelé “There Is a Light” (creuser le solo de flûte) qui obtient toujours un dernier coup vague, poli, mais sans équivoque:

J’ai essayé de ne pas le montrer

Pour que tu te sentes bien

J’ai fait semblant de ne pas pouvoir

Quand tu savais que je pouvais

Laissez Kacey faire en sorte que Oh Well ressemble toujours à Fuck You. Elle te pardonne d’avoir douté d’elle.