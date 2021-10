L’album de Kacey Musgraves disqualifié de la catégorie country par le comité des Grammy

Le dernier album de Kacey Musgraves, Star-Crossed, a été déclaré inéligible pour la catégorie country par le Grammy Committee.

La maison de disques de Musgraves, UMG, proteste contre cette décision. La présidente d’UMG Nashville, Cindy Mabe, a envoyé une lettre au président-directeur général de la Recording Academy, Harvey Mason Jr., pour protester contre la décision, invoquant ce qui s’est passé avec Morgan Wallen plus tôt cette année. Mabe dit que la lettre a pour but d’aider les Grammys à comprendre pleinement l’importance de la présence de Kacey Musgraves dans la musique country.

« En tant qu’acteur principal de la musique country, j’aimerais vraiment cadrer ce qui se passe dans notre genre en ce moment et vous aider, vous et les Grammy’s. [sic] comprendre pleinement l’importance de Kacey Musgraves pour la musique country et pourquoi cette décision est bien plus qu’un point d’entrée pour une cérémonie de remise de prix. La sortir de la catégorie des pays nuit en fait à un format aux prises avec le changement et l’inclusivité en général », écrit Mabe.

« Les chiffres parlent et sont de notoriété publique, les femmes ne représentant que 10 pour cent de toutes les émissions nationales. Rien que cette année, la musique country a été embourbée dans la controverse entourant l’un des formats [sic] les plus grands artistes, Morgan Wallen, qui a utilisé une insulte raciale et en a fait grandir les fans et le public. CE N’EST PAS TOUT CE QUE NOUS SOMMES. Sous la surface se trouvent les artistes qui changent tout et ils sont guidés par l’exemple de Kacey Musgraves.

Mabe décompose ensuite les qualifications pour participer dans la catégorie pays. Pour être éligible au prix du « Meilleur album country », un album doit contenir 51 % de temps de lecture de nouveaux enregistrements country.

« Soniquement, il a plus d’instrumentation country que Golden Hour qui a remporté l’album country de l’année en 2019. Pour comparer Golden Hour à Star-Crossed, les deux albums ont été produits par Ian Fitchuk, Daniel Tashian et Kacey Musgraves. Les deux albums ont été mixés par Shawn Everett. Sur Golden Hour, Ian, Daniel et Kacey ont écrit 7 des 13 chansons et sur Star-Crossed, ils ont écrit 11 des 15 », poursuit Mabe.

« Les deux albums se complètent avec Golden Hour racontant l’histoire de tomber amoureux et maudit racontant la conclusion de la rupture. Il n’y a pas de départ dans le son de ces deux projets. Cet album a toujours été classé comme country tout au long de sa [sic] métadonnées et l’étiquetage global à travers les comptes DSP et les partenaires. star-crossed est apparu sur chaque liste de lecture country majeure de chaque DSP », Mabe explique ensuite pourquoi elle pense que l’exclusion a vraiment eu lieu.

« L’idée qu’une poignée de personnes, y compris des concurrents, qui gagneraient à ce que Kacey ne soit pas dans la catégorie pays, décident quel est le pays ne fait qu’exacerber le problème », poursuit Mabe dans sa lettre.

« Le système est en panne et malheureusement pas seulement pour Kacey Musgraves mais pour tout notre genre en raison de la façon dont ces décisions sont prises pour la plus grande scène de la musique », conclut la lettre.