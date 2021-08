L’album de la bande originale de Todd Haynes Velvet Underground Doc pour sortie

The Velvet Underground: A Documentary Film By Todd Haynes – Music From The Motion Picture Soundtrack, une bande originale 2CD et numérique qui présente à la fois des morceaux célèbres et rares de Velvet Underground, sortira le 15 octobre 2021 via Republic Records/UMe.

Organisé par le réalisateur du documentaire, Todd Haynes, et le superviseur musical Randall Poster, l’album est la bande originale du documentaire Apple Original acclamé par la critique, The Velvet Underground, qui sortira en salles et en première mondiale le vendredi 15 octobre sur Apple TV+.

Mettant en vedette certains de Le Velvet Underground’s les morceaux, les raretés et les chansons les plus connus qui les ont influencés, The Velvet Underground: A Documentary Film By Todd Haynes – Music From The Motion Picture Soundtrack sert d’introduction parfaite au groupe et de pièce d’accompagnement du film. La bande originale présente des favoris de Velvet Underground comme “Sunday Morning”, “All Tomorrow’s Parties”, “Pale Blue Eyes”, “I’m Waiting for The Man” et “Sweet Jane”, ainsi que la version mono de “Heroin” et la rare coupe « Foggy Notion ». Des versions live de « After Hours » et « Sister Ray », de « Chelsea Girls » de Nico et de la chanson inédite « The Ostrich » de The Primitives, un des premiers groupes formé par Lou Reed et John Cale, sont également présentées.

Music From The Motion Picture Soundtrack propose également des morceaux d’artistes qui ont influencé The Velvet Underground, y compris une version live de “Road Runner” de Bo Diddley; « The Wind », un classique du doo-wop des Diablos avec Nolan Strong ; et la composition inédite de La Monte Young, « 17 XII 63 NYC The Fire Is A Mirror (extrait) », interprétée par The Theatre of Eternal Music.

Aujourd’hui, l’immense influence du Velvet Underground est universellement reconnue.

The Velvet Underground : un film documentaire de Todd Haynes – Musique de la bande originale du film Liste des pistes :

Disque 1 :

“Vénus en fourrures” – Le Velvet Underground

“Le Vent” – Les Diablos

“17 XII 63 NYC The Fire Is A Mirror (extrait)” – The Theatre of Eternal Music

“Héroïne [mono]» – Le Velvet Underground

“Road Runner (Live)” – Bo Diddley

“L’autruche” – Les Primitifs

“J’attends l’homme” – Le Velvet Underground

“Les filles de Chelsea” – Nico

“Sunday Morning” – Le Velvet Underground

Disque 2 :

“Sister Ray (Live)” – Le Velvet Underground

“Pale Blue Eyes” – Le Velvet Underground

« Notion brumeuse » – Le Velvet Underground

“After Hours (Live)” Version 1 – Le Velvet Underground

“Sweet Jane” – Le Velvet Underground

“Océan” – Le Velvet Underground

« Toutes les fêtes de demain » – Le Velvet Underground.

Précommandez The Velvet Underground – Un film documentaire de Todd Haynes.