L’album de Lou Reed discrètement abandonné avant Noël, puis retiré

Crédit photo : Danny Norton / CC by 2.0

Un album de 17 pistes de démos de Lou Reed est sorti en Europe juste avant Noël – avant de disparaître quelques jours plus tard.

L’album s’intitulait « I’m So Free : The 1971 RCA Demos » et a été publié par RCA/Sony Music sur iTunes en Europe. Il n’était pas disponible aux États-Unis et quelques jours plus tard, toute la collection a été retirée. L’album de Lou Reed faisait partie d’un vidage des droits d’auteur de la part de RCA pour garder les droits d’auteur entre leurs mains.

Dans l’Union européenne, les enregistrements sonores sont protégés pendant 50 ans après leur enregistrement. Cela peut être étendu à 70 ans tant que ces droits d’auteur sont « légalement communiqués au public ». Pour ces démos de Lou Reed, cela signifiait les rendre publiques, peu importe la durée. Voici un aperçu de la tracklist complète de l’album Lou Reed.

Lou Reed – I’m So Free: The 1971 RCA Demos Tracklist »Perfect Day » (Démo – Takes 1 & 2) »I’m So Free » (Démo) »Wild Child » (Démo) »Je reste avec toi ” (Démo – Prise 2)« Lisa Says » (Démo)« Going Down » (Démo – Prise 2)« Je t’aime » (Démo)« Conversation téléphonique à New York » (Démo)« Elle est ma meilleure amie » (Démo) « Kill Your Sons » (Démo) »Berlin » (Démo) »Ocean » (Démo – Prises 1 & 2) »Ride Into the Sun » (Démo – Prise 2) »Hangin’ Around » (Démo – Prise 2) »Love Makes You Feel » (Démo – Prise 2) « Je ne peux pas le supporter » (Démo) « Marchez et parlez-en » (Démo)

Bob Dylan, Pink Floyd, les Beatles et de nombreux autres artistes ont profité des collections d’extension du droit d’auteur publiées seulement brièvement. » Bootleg Recordings 1963 » des Beatles sur iTunes uniquement en est un bon exemple. Bob Dylan a littéralement publié une collection intitulée « Copyright Collections » pour préserver ses droits d’auteur sur ces enregistrements.

La plupart des enregistrements comme ces démos sont de qualité inférieure et ne peuvent intéresser que les fans inconditionnels. Mais ils offrent un aperçu intéressant du travail qui consiste à faire de la musique, même dans les coulisses. L’album Lou Reed n’était disponible que trois jours avant que RCA/Sony Music ne le retire.