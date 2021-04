L’album de Moneybagg Yo ‘A Gangsta’s Pain’ présente Pharrell, Future, More

Le rappeur de Memphis Moneybagg Yo a sorti son dernier album A Gangsta’s Pain via N-Less Entertainment et Interscope Records. Parmi la longue liste de chansons de 22 chansons de l’album figure «Certified Neptunes», une collaboration avec le hitmaker Pharrell.

Pharrell a produit «Certified Neptunes» aux côtés de Chad Hugo, mieux connu comme un duo de production créant sous le surnom de The Neptunes – d’où le clin d’œil du titre de la chanson au couple influent.

Dans une récente interview, Pharrell a déclaré que Moneybagg Yo était son rappeur préféré en ce moment. Interrogé sur le cosignataire dans une interview avec Houston BMW Studios, le rappeur a déclaré: «C’est une légende vivante. Je le regarde comme s’il passait le flambeau, il se balançait avec.

Moneybagg Yo et Pharrell rebondissent l’un sur l’autre sur le refrain du morceau où ils ramènent le thème du rappeur: se délecter de son propre succès sans avoir besoin d’impressionner qui que ce soit. «Soufflez l’argent, bousculez, récupérez-le», dit-il dans le premier couplet. “C’est si simple.”

Parallèlement à la sortie de l’album, Moneybagg Yo a partagé le visuel de «Shottas (Lala)» qui l’emmène de sa ville natale du Tennessee à la chaleur tropicale de Kingston, en Jamaïque.

Sur les 22 chansons de A Gangsta’s Pain, seules sept pistes voient Moneybagg Yo faire équipe avec des artistes en vedette. Le rappeur d’Atlanta Future apparaît sur l’un des singles précédents de l’album, “Dur pour le prochain», Tandis que Jhené Aiko est en vedette sur le nouveau morceau« One Of Dem Nights ». Polo G et Lil Durk se joignent à la fête sur “Free Promo” et BIG30 fait une apparition sur “GO!” Le chanteur et auteur-compositeur de Dallas Kaash Paige est en vedette sur le premier album de l’album «Memphganistan».

Le single «Time Today» de A Gangsta’s Pain a été récemment certifié or par la RIAA et a atteint le top 40 du Billboard’s Hot 100.

Moneybagg Yo se prépare à faire ses débuts à la télévision nationale le lundi 26 avril lorsqu’il apparaîtra dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour interpréter la musique du nouvel album.

Achetez ou diffusez en streaming A Gangsta’s Pain.