L’album de Morgan Wallen aurait remporté un énorme succès dans les classements des panneaux d’affichage pour 2021

L’album Dangerous de Morgan Wallen en 2021 a terminé l’année en tant que non. 1 album diffusé dans tous les genres parmi les charts Billboard. Bien qu’il soit sans doute l’une des figures les plus controversées de la musique country au cours de la dernière année environ –– les appels à « annuler » le chanteur ont suivi l’artiste depuis qu’il a été pris sur une vidéo virale utilisant le mot N chez l’un de ses amis –– son streaming les chiffres semblent toujours très forts alors qu’il se prépare pour son « Dangerous Tour ».

La date limite rapporte que le rapport de fin d’année de Billboard, qui examine les chiffres du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, montre Wallen’s Dangerous: The Double Album répertorié comme le no. 1 album country de l’année et l’album le plus populaire tous genres confondus avec 3,2 millions d’unités d’album équivalentes au cours de l’année.

L’exploit marque un record majeur pour la star country, surtout compte tenu du contrecoup auquel il a été confronté tout au long de 2021 en raison de la controverse en cours. La vidéo de février 2020 de Wallen utilisant une insulte raciale a déclenché une grande course dans la musique country et a inspiré de nombreuses entités au sein de la communauté, y compris des stations de radio, à « annuler » la musique de Morgan Wallen. Wallen a également été interdit d’apparaître ou de se produire aux Country Music Association’s Awards de l’année dernière, bien que son projet ait été nominé pour l’album de l’année. « C’est la première fois dans l’histoire de la CMA, à ma connaissance, quelqu’un est disqualifié pour conduite », a déclaré la PDG de la CMA, Sarah Trahern, au LA Times à l’époque. « L’honorer en tant qu’individu cette année n’est pas juste, et il ne sera pas autorisé sur le tapis rouge, sur notre scène, ni célébré de quelque manière que ce soit. »

Wallen s’est depuis excusé à plusieurs reprises pour son utilisation de l’insulte raciale. Il est apparu sur Good Morning America aux côtés de Michael Strahan et a appris l’histoire du mot. « Nous disons des choses stupides ensemble », a déclaré le chanteur à Strahan. « Dans notre esprit, c’était juste ludique. Cela semble ignorant, mais c’est vraiment de là que ça vient. C’était faux. » Wallen a utilisé le mot en parlant à un ami ivre (qui est blanc). « Nous étions tous clairement ivres. Je demandais à sa petite amie de s’occuper de lui. » Il a ajouté: « Je pense que j’étais simplement ignorant à ce sujet. Je ne pense pas que je me sois déjà assis et que j’aie dit que c’était juste ou que c’était faux. »

Wallen devrait commencer sa « Dangerous Tour » le 3 février 2022.