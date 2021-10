L’album Donda de Kanye West a atteint le milliard de streams sur Spotify.

Spotify a fait l’annonce le 25 octobre, bien que l’album soit toujours à la traîne du Certified Lover Boy récemment publié par Drake. C’est l’album de Kanye le plus rapide à réaliser cet exploit, ce qui n’est pas trop surprenant.

The Life of Pablo était une exclusivité TIDAL lors de ses débuts en 2016. Ye et Jesus Is King ont reçu des tournées promotionnelles beaucoup plus petites que les autres albums de Kanye. La sortie de Donda a été dans les médias pendant des semaines alors que Kanye s’est même enfermé dans un stade pour terminer l’album. Une fois lancé le 29 août, il s’agissait de la plus grande sortie d’album de 2021 sur Spotify et Apple Music.

Les flux du premier jour de Donda étaient de 94 millions sur Spotify et 60 millions sur Apple Music. Cependant, l’album a été sur-partagé par le Certified Lover Boy de Drake, qui est sorti quelques jours plus tard. Certified Lover Boy a battu les records de diffusion de courte durée de Donda le premier jour. Il a vu 150 millions de flux le premier jour sur Spotify. CLB a également dépassé le milliard de flux Spotify en environ la moitié du temps.

Drake’s Certified Lover Boy a atteint le cap du milliard de streams le 2 octobre – moins d’un mois après sa sortie. Il a fallu près de deux mois à Donda de Kanye West pour atteindre le cap du milliard de streams.

Les deux poids lourds du rap ont longtemps eu un boeuf froid debout les uns avec les autres. Cela est allé encore plus loin cette année alors que les deux rappeurs préparaient la sortie de leurs albums. En septembre, Kanye a inondé le centre-ville de Toronto de panneaux publicitaires promotionnels pour Donda. Les panneaux d’affichage étaient plus nombreux et surpassaient ceux achetés par Drake pour promouvoir CLB.

Dans le cadre de sa promotion de Certified Lover Boy, Drake a également animé un mix invité à l’émission de radio Sound 42 de SiriusXM. Au cours de ce set, il a diffusé une chanson inédite de Kanye West et André 3000 intitulée « Life of the Party ». Après que les fans aient entendu la chanson, ils étaient contrariés qu’elle ne soit pas incluse dans Donda – qui porte le nom de la défunte mère de Wests.

Andre 3000 rappe dans « Life of the Party », parlant directement de la perte de ses parents.

« Hé Miss Donda, si vous croisez ma maman,

s’il te plait dis-lui que j’ai dit ‘dis quelque chose’ /

Je commence à croire que les trompettes du ciel n’existent pas /

Pas d’after-over, ça y est, c’est fait/

S’il y a un paradis, vous penseriez qu’ils vous laisseraient parler à votre fils.

« Ce disque Kanye x Andre 3000 sonne plus enflammé que les albums CLB et Donda combinés, je veux CELA », a tweeté le rappeur Emilio Rojas.