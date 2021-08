L’album Donda de Kanye West bat le record d’Apple Music en streaming

in

Le nouvel album de Kanye West, Donda, a battu le record de streaming sur Apple Music, avec 60 millions de lectures le premier jour.

Rapports d’affichage :

Le 10e album studio de Kanye West, Donda, a attiré plus de 60 millions de streams aux États-Unis au cours de ses premières 24 heures sur Apple Music après sa sortie dimanche, a déclaré une source proche de la situation à Billboard, établissant un nouveau record en 2021 pour le service de streaming. Ces chiffres font de Donda Apple Music le troisième album le plus diffusé de tous les temps au cours des 24 premières heures de sa sortie, et il a établi un nouveau record en se classant en tête du palmarès des meilleurs albums d’Apple Music dans 152 pays au cours de cette période.

Non seulement il a réussi 60 millions d’écoutes, mais c’était aussi le meilleur album dans 152 pays différents, et 19 des 20 meilleures chansons du Daily 100 d’Apple au cours de ses premières 24 heures. L’album est finalement sorti après une série d’événements en direct à Atlanta et à Chicago. En comparaison, Billboard rapporte que Spotify a été diffusé 94 millions de fois dans le monde, “assez bon pour la deuxième place”.

Les deux événements Apple Music diffusés sur la plate-forme ont battu des records, de notre précédent rapport