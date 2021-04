L’album éponyme d’Elton John, “ Your Song ” et son premier grand succès

Dans la confiance de ses chansons et même dans l’image de sa pochette avant, Elton JohnL’album éponyme de ce dernier est le disque qui a fait sortir le jeune auteur-compositeur-interprète anglais de l’ombre. Il a fallu la sortie de son premier morceau et de sa ballade définitive pour que cela se produise. Mais lorsque le grand public acheteur d’albums a enquêté sur Elton John, ils ont trouvé un album riche en mélodies et voix puissantes, en images lyriques évocatrices et en orchestrations lumineuses.

À l’âge de 23 ans en mars 1970, le pianiste itinérant se prépare à la sortie d’un album qui montre la maturité croissante de son écriture. Pourtant, le premier set publié par DJM en juin de l’année précédente, Ciel vide, n’avait pas réussi à atteindre la liste des best-sellers, et pour tous ses partisans dans les médias, son statut de quasi-homme l’avait obligé à gagner sa vie en jouant sur des sessions pour d’autres, y compris des couvertures budgétaires de succès existants.

Alors qu’Elton fêtait cet anniversaire, son deuxième album éponyme a été annoncé par la sortie du single «Border Song». L’ode teintée de gospel mettant en vedette la chorale Barbara Moore montrait à la fois la confiance croissante d’Elton et l’imagination imprégnée d’Americana de son partenaire d’écriture de trois ans, Bernie Taupin. La chanson a reçu une diffusion considérable en Grande-Bretagne et même une approbation de l’une des héroïnes pop d’Elton, Dusty Springfield. Il n’a toujours pas réussi à tracer, mais des jours meilleurs approchaient.

Enregistrement des sessions: une nouvelle déclaration d’intention

Le titre simple et éponyme du nouvel album d’Elton John était une nouvelle déclaration d’intention. Enregistré aux studios Trident à Londres, il a commencé sa collaboration avec le producteur Gus Dudgeon, mais toujours avec un rôle de coordination pour Steve Brown, qui avait supervisé Empty Sky. Il a également présenté d’autres contributeurs tels que les guitaristes Caleb Quaye et Clive Hicks, et de fidèles camarades sur les chœurs, y compris Lesley Duncan, Roger Cook et Madeline Bell. Quaye était membre de Hookfoot, qui avait soutenu Elton lors de sessions à la radio et lors de concerts tels qu’une émission de 1969 au Royal College Of Art de Londres.

L’autre allié clé était Paul Buckmaster, un contemporain d’Elton et un brillant arrangeur qui a donné au son de l’album encore plus de profondeur et de drame. Il avait aidé à créer la sculpture sonore de David Bowie«Space Oddity» de l’été précédent, et s’est maintenant tourné vers l’illustration de certaines de ces nouvelles créations de John-Taupin avec des orchestrations sombres et majestueuses.

Buckmaster a poursuivi une longue relation de travail avec Elton et a mis sa marque sur les albums d’innombrables autres sommités, y compris les pierres qui roulent, Carly Simon, Harry Nilsson et de nombreux artistes plus tard, avant sa mort en 2017. Mais sa décoration de réalisations aussi éloquentes sur l’album éponyme d’Elton John comme «First Episode At Hienton», «Sixty Years On» et «The Greatest Discovery »Font partie de ses meilleurs travaux.

Avec Buckmaster à bord, les premières discussions sur qui devrait produire le disque se sont tournées vers le grand George Martin. Mais Martin, naturellement, a également voulu l’arranger, après quoi la direction d’Elton a décidé de ne pas poursuivre l’idée. Martin et John travailleraient bien sûr ensemble des décennies plus tard, lorsque le producteur a supervisé le remake record de «Candle In The Wind», enregistré après la mort de la princesse Diana en 1997.

C’est le travail de Buckmaster avec Dudgeon, qui a produit «Space Oddity», qui a incité l’orchestrateur à le pousser à travailler avec John. Elton se souvient plus tard: «Nous avions entendu« Space Oddity », qui pour moi était l’un des meilleurs disques de tous les temps, et nous avons appris qu’il avait été produit par Gus Dudgeon. Et nous savions alors que nous devions lui faire produire mon deuxième album. Quand Gus a entendu les démos de «Your Song» et «The King Must Die», il a été vendu.

L’ambiance pensive et sombre de certains de ce qu’ils ont fait ensemble a été compensée par le bouillonnement de “Take Me To The Pilot” et le romantisme de “I Need You To Turn To” – et, bien sûr, de l’ouverture “Your Song, »Qui allait bientôt transformer toute la carrière d’Elton. Mais la détermination de l’auteur-compositeur-interprète à ne pas devenir trop obsédé par son propre destin professionnel s’est manifestée dans sa joyeuse personnalité avec les médias britanniques.

Sortie et réception critique: “ un album vraiment génial ”

«Trop d’écrivains et de groupes prennent tout cela trop au sérieux», a déclaré Elton à Record Mirror alors que l’album sortait ce printemps. «Si vous êtes là pour l’argent, une mauvaise chanson ou un échec à gagner de l’argent vous laissera envisager de vous suicider ou de vous morfondre dans le désespoir total. Il faut faire le point lors de la création d’une chanson, mais il faut garder toute la perspective dans une veine légère ou cela devient incroyablement mécanique et perd tout sentiment.

Au mois de la sortie de son album éponyme, qui a eu lieu le 10 avril 1970, le nouveau line-up de l’Elton John Band, un trio avec Dee Murray à la basse et Nigel Olsson à la batterie, a fait ses débuts avec le premier show en résidence au Roundhouse de Londres. Ils se sont ouverts à une âme sœur qui allait devenir le grand ami d’Elton et compagnon artiste révolutionnaire, Marc Bolan, avec son groupe. T.Rex, dans le cadre de l’événement Pop Proms, présenté par le créateur de goût de BBC Radio 1, John Peel.

Le 2 avril, Elton a interprété «Border Song» dans l’émission télévisée britannique Top Of The Pops, déjà de longue date, partageant du temps en studio avec nul autre que Dusty Springfield, qui a chanté «Morning Please Don’t Come» avec son frère Tom. Elton et le groupe ont fait connaître le nouvel album en effectuant de nombreuses tournées en Grande-Bretagne jusqu’au début de l’été. Le disque n’a réussi que deux semaines initiales et un sommet n ° 48 sur le classement britannique lors de la première sortie, mais il ne faisait aucun doute que l’élan était enfin en train de se développer.

«C’est agréable de voir Cat Stevens et Elton John fournir la réponse britannique à Neil Young et Van Morrison », a écrit Richard Williams dans sa critique de l’album pour Melody Maker. “Et ne vous y trompez pas, Elton est dans cette classe.” Il a terminé en décrivant le disque comme «un album vraiment génial». Peu de temps après, Stevens lui-même racontait le même hebdomadaire pop: «En ce moment, je suis un grand fan de Frank Zappa et Elton John, mais je creuse tous ceux qui font de bons sons.

Malgré tout cet enthousiasme, Elton devait encore trouver des moyens de mettre de la nourriture sur la table. Il a continué à travailler en studio, notamment en jouant sur le hit britannique du Top 10 des Hollies, «I Can’t Tell The Bottom From The Top», et en chantant des chœurs lors d’apparitions à la télévision par des artistes pop tels que Brotherhood Of Man et Pickettywitch. . Il a même pris une session de juillet 1970 pour un album projeté afin de vulgariser les chansons de ceux qui sont douloureusement sous-estimés. Nick Drake.

Singles et performances graphiques: “ le plus grand moment fort de notre carrière ”

«Border Song» est sorti pour la première fois en Amérique sur le petit label du Congrès de MCA, mais lorsque l’exécutif américain Russ Regan a entendu le potentiel d’Elton, les enjeux ont été augmentés. Le single a été réédité sur la plus grande société MCA que Regan dirigeait, Uni Records, et a donné à l’artiste sa première entrée Hot 100 en août – juste avant de traverser l’Atlantique pour les spectacles historiques au Troubadour à Los Angeles qui a aidé à le briser en Amérique.

Le single n’a atteint que le n ° 92, mais a été tracé pendant cinq semaines, avant que l’album n’entre dans les best-sellers en octobre. Alors que «Your Song» devenait le premier hit authentique du musicien, n ° 8 aux États-Unis et n ° 7 au Royaume-Uni, le bouche à oreille sur l’album d’Elton John est devenu incontournable. En novembre, il ouvrait pour Les Kinks à Fillmore West; en quelques jours, il a transféré ses côtes à Fillmore East pour soutenir Léon Russell, qui était venu le voir à Troubadour, et dont Elton plaçait l’art de la chanson au-dessus de celui de presque toute autre influence.

L’album éponyme d’Elton John a atteint un sommet au n ° 4 aux États-Unis en février 1971, passant à l’or ce mois-là et terminant une année complète sur le palmarès américain. Il a culminé au n ° 5 au Royaume-Uni en mars. Mais ce qui a vraiment touché Elton émergent, c’est l’énorme compliment que lui a fait une autre de ses idoles, Aretha Franklin.

La reine de la soul a reconnu l’âme innée de «Border Song» en enregistrant sa propre version sur Atlantic, et en la publiant comme suivi de son R&B n ° 1 «Don’t Play That Song», de manière appropriée, le John-Taupin La composition est entrée dans le palmarès de la soul la même semaine que “Your Song” a fait ses débuts aux US Hot 100. «Border Song» d’Aretha a continué à être un succès substantiel n ° 5 sur le classement R & B, et a atteint le n ° 37 sur le classement pop. “Jusque-là”, a déclaré Elton plus tard à propos de la couverture, “c’était le plus grand moment fort de notre carrière.”

La vie après Elton John: “ Je sais de quoi je suis capable ”

Avec l’incroyable productivité qu’Elton maintenait à cette époque, au moment des distinctions artistiques et commerciales pour son album éponyme, il n’avait pas seulement sorti la suite, Connexion Tumbleweed, mais terminé la bande originale du film Friends, sorti en mars, et l’album live du 17-11-70, qui a suivi en avril. Il avait également commencé à travailler sur un autre des titres de son évolution inoubliable, Madman Across The Water.

Maintenant, le pied était au sol et bientôt, la vie d’Elton allait être transformée. Mais pour le moment, à la suite de cette arrivée de Troubadour, et alors que l’album d’Elton John devenait de plus en plus populaire, il gérait les attentes.

«Je sais à quel point je suis bon et de quoi je suis capable», a-t-il déclaré à Melody Maker. «Vous ne pouvez tout simplement pas vous asseoir et croire tout ce que les gens disent de vous, ou vous aurez de terribles problèmes d’ego. Je crois que nous écrivons de bonnes chansons, mais je suis très gêné quand les gens le disent.

