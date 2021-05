L’album «Exodus» de DMX sortira plus tard ce mois-ci – mais est-ce trop tôt?

Il y a environ un mois, des rapports ont révélé qu’un nouvel album DMX, que le rappeur avait terminé peu de temps avant son décès le 9 avril, devait sortir en 2021. Maintenant, l’équipe de l’artiste «X Gon ‘Give It to Ya» a annoncé que ce huitième album studio, intitulé Exodus, sera disponible pour les fans le vendredi 28 mai.

La succession de DMX, dont le nom complet était Earl Simmons. tout récemment s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dévoiler la sortie rapide d’Exodus. Ce travail marquera le premier album du triple nominé aux Grammy Awards depuis Undisputed de 2012.

“5/28 THE LEGACY CONTINUE .. #EXODUSALBUM”, lit-on dans le message publié sur les comptes Instagram et Twitter de DMX. Au moment de la rédaction de cet article, la publication de l’ancienne plateforme avait généré près de 93 000 likes (bien que les commentaires aient été désactivés), contre environ 4 300 retweets et environ 16500 likes pour le tweet.

De plus, Swizz Beatz – qui a produit Exodus, qui est le nom du fils de DMX âgé de quatre ans avec Desiree Lindstrom – a reconnu l’arrivée de l’album sur les réseaux sociaux et dans une déclaration largement diffusée.

«Mon frère X était l’une des âmes les plus pures et les plus rares que j’aie jamais rencontrées. Il a vécu sa vie consacrée à sa famille et à la musique. Surtout, il était généreux avec ses dons et aimait ses fans au-delà de toute mesure. Cet album, X était impatient que ses fans du monde entier entendent et montrent à quel point il appréciait chaque personne qui l’a soutenu sans condition », a déclaré Swizz Beatz, qui a vendu Verzuz à Triller début mars.

Swizz Beatz, dont le nom complet est Kasseem Daoud Dean, a également écrit sur Instagram cet après-midi: “A joué à EXODUS pour quelques membres de la famille hier soir.” Le message du joueur de 42 ans comprend 10 photos de cet événement d’écoute, et plus de quelques artistes et fans ont exprimé leur enthousiasme pour Exodus dans la section commentaires.

De plus, un certain nombre de réponses aux messages d’annonce d’Exodus sur Twitter semblent positives – bien que certains se soient inquiétés de savoir si les revenus du travail atteindront la famille de DMX et si l’album sortira trop tôt après la mort de DMX.

«À moins que ses enfants et maman [are] obtenir tous les profits que je ne veux pas entendre », a pesé sur un individu. (Les revenus du t-shirt DMX hommage, qui coûte 200 $, atteindront la famille du rappeur, selon le site Web du produit.)

«Je vais baiser avec mais c’est étrange comment, quand nos légendes passent, il y a soudainement de la musique pas même un mois plus tard», a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

«J’ai reçu Every album de X mais je n’achète pas cette merde… mfs essaie toujours de profiter de Black Death. Sad RiP X », a fait écho une autre personne.

«Bizarre AF que l’homme n’ait pas utilisé son Twitter depuis combien de temps et maintenant qu’il est mort a fait que des gens l’utilisent pour de l’argent en faisant un putain de tweet. Vous devriez avoir honte de vous-mêmes. f – roi GOOFY », écrivit encore un autre observateur.

Pour référence, le dernier tweet posté sur le compte Twitter de DMX (avant l’annonce d’Exodus) est daté du 19 novembre 2017. Ni Death Jam Records d’UMG ni l’équipe de DMX n’ont publiquement identifié la longueur de l’album, la tracklist et les artistes en vedette.