L’album “ Follow The Leader ” de Korn Focus d’un nouveau livre

Éditions Wymer a fixé une date de sortie le 9 juillet pour «Korn: Suivez le chef».

En 1994, KORNLe premier album éponyme du groupe a marqué l’arrivée du groupe. C’était sombre et impétueux et cela exigeait de l’attention, tout comme KORNdeuxième album de 1996, “La vie est pêche”. Bravo pour un nouveau groupe, mais en 1998, “Suivez le guide” vu KORNLe succès et la notoriété de la société s’accélèrent de façon exponentielle. Avec une demande constante pour les célibataires, “J’ai la vie” et “Freak en laisse” au MTV, KORN a dépassé ses propres attentes. Pour le groupe et ses fans, ce fut le début de quelque chose d’excitant, bien que turbulent.

Dans ce livre, l’auteur Laura Shenton offre une perspective approfondie sur “Suivez le guide” sous différents angles, y compris comment l’album a vu le jour, comment il a été présenté et reçu à l’époque (en direct comme sur disque) et ce que cela signifie en termes de KORNl’héritage d’aujourd’hui.

“Suivez le guide” a été une percée commerciale massive pour KORN, faisant ses débuts n ° 1 sur le Panneau d’affichage palmarès des albums, vendant cinq millions d’exemplaires aux États-Unis et produisant deux succès “J’ai la vie” et “Freak en laisse”.

Chanteur Jonathan Davis Raconté Bruyant à propos de l’enregistrement du LP de 1998: “Faire ce disque m’a presque tué. Notre budget pour l’alcool et l’alcool … comme, nous avons dépensé 60 000 $ en alcool pour faire ce disque. Le dernier disque de moi en train de me faire foutre, et c’était fou.”

Davis a rappelé que l’album était le premier du groupe sans producteur Ross Robinson, qui avait produit KORNles deux premiers disques. Davis a expliqué: “Il était temps pour nous de faire différents types de chansons. Et ça a payé, mec. Ça a marché.”

En septembre 2018, KORN a joué trois spectacles très spéciaux pour célébrer le 20e anniversaire de “Suivez le guide”: à San Francisco, Los Angeles et Las Vegas.

