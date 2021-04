Label d’archivage célèbre Light In The Attic Records a annoncé le tout premier hommage posthume au luminaire et pionnier du rock psychédélique Roky Erickson avec « Que le cercle reste intact: un hommage à Roky Erickson ».

Disponible le 17 juillet en tant que sortie vinyle exclusive du Record Store Day, et avec le soutien complet du Roky Erickson Estate, cet hommage au défunt chanteur a été produit par Bill Bentley (producteur exécutif du 1990 Erickson album hommage « Là où la pyramide rencontre l’oeil » sur Registres du père) avec des producteurs associés Matt Sullivan (co-fondateur / copropriétaire de Light In The Attic Records) et Wyatt Bentley, avec une maîtrise par le Grammy– ingénieur nommé John Baldwin et design par Darryl Norsen. Pressé chez RTI sur de la cire spéciale de couleur RSD (transparent avec violet hi-melt) et disponible chez les détaillants indépendants participants, le communiqué est complété par un livret de 16 pages contenant des photos rares, des notes de doublure de Bentley, et un disque flexi uniquement RSD avec une piste inédite, intitulée « Aimer les hiéroglyphes », interprété par Erickson vers le début des années 70.

Le joueur de flûte aux yeux étoilés d’Austin, la scène rock en plein essor des années 60 au Texas, Erickson était l’un des pionniers vraiment époustouflants de la musique psychédélique. Premièrement, en tant que membre original de LES ÉLÉVATEURS DU 13ÈME ÉTAGE (qui s’est formé en 1965) et à nouveau en tant qu’artiste solo, Erickson livré son message par la chanson. De manière urgente et profonde, comme si elle était tirée par un canon, sa musique voyageait du cœur aux plus profonds de la conscience supérieure.

Avec LES ÉLÉVATEURS DU 13ÈME ÉTAGE, Erickson a inventé un tout nouveau style ou rock and roll, un peu dérangé alors qu’il explorait l’influence du LSD sur la musique. Après trois ans, le groupe a implosé avec des problèmes mentaux et des défis juridiques, se terminant par Erickson incarcéré pendant plusieurs années à l’hôpital pour les criminels aliénés de Rusk, au Texas. Lorsqu’il est sorti au début des années 70, le musicien a continué sur sa propre piste, enregistrant des chansons qui lui étaient parvenues au cours de ses errances cérébrales lointaines. Erickson, décédé le 31 mai 2019, est maintenant célébré sur cet hommage de 12 titres à l’un des rockers les plus originaux de tous les temps.

Les participants parcourent le monde entier de la musique moderne, et chacun a choisi l’un des Ericksonles originaux sur lesquels apposer leur propre empreinte. Artistes présentés sur « Que le cercle reste intact » inclure: Lucinda Williams, Billy F Gibbons, LES ANGES NOIRS, Prix ​​de Margo, MOSSHART SEXTON (Alison Mosshart et Charlie Sexton), Affaire Neko, Mark Lanegan et Château de Lynn, Jeff Tweedy, Gary Clark Jr. et Eve Monsees, Ty Segal, Chelsea Wolfe et Brogan Bentley.

Les chansons vont de Ericksonle premier original iconique de « Je vais te manquer », enregistré quand il était membre pour la première fois LES SPADES, à certains Ericksondes chansons plus récentes, telles que « Si vous avez des fantômes », qui l’a entendu explorer certaines des limites extérieures de la psyché humaine. Chaque nouvel enregistrement est une interprétation moderne et époustouflante du son qu’Erickson a donné au monde pendant un demi-siècle d’écriture, d’enregistrement et de tournées. Personne n’a jamais égalé ces explorations.

C’est vraiment la musique des sphères, comme Erickson une fois chanté à propos de son son, vu à travers les yeux et les oreilles de ceux qui sont unis dans leur amour et leur respect pour une personne qui a consacré sa vie au rock and roll. Erickson, à travers les épreuves et les tribulations d’un homme à la fois imprégné de grandeur et hanté par les ténèbres, n’a jamais abandonné sa quête pour partager avec les autres ce qu’il a entendu et vu. Comme il chantait LES ÉLÉVATEURS DU 13ÈME ÉTAGE‘dernier enregistrement, « Que le cercle reste ininterrompu. »

Lumière dans le grenier a déjà réédité trois albums de Erickson (comprenant « Le Malin », « Ne me calomnie pas » et « Les Gremlins ont des photos ») et ont des versions d’archives supplémentaires et des rééditions actuellement en préparation. De plus, une édition CD de l’album hommage sera disponible plus tard cette année (détails à venir).

Liste des pistes:

Côté un

01. BILLY F GIBBONS – (J’ai) Lévitation



02. MOSSHART SEXTON – Yeux étoilés



03. JEFF TWEEDY – Pour toi (je ferais n’importe quoi)



04. LYNN CASTLE & MARK LANEGAN – Nuit claire pour l’amour



05. LES ANGES NOIRS – Ne tombez pas



06. ÉTUI NEKO – Soyez et ramenez-moi à la maison

Côté deux

01. PRIX MARGO – Prière du temple rouge (chien à deux têtes)



02. GARY CLARK JR. & EVE MONSEES – Montagnes russes



03. TY SEGALL – La nuit du vampire



04. LUCINDA WILLIAMS – Je vais te manquer



05. CHELSEA WOLFE – Si vous avez des fantômes



06. BROGAN BENTLEY – Que le cercle reste intact

Disque flexi uniquement RSD en prime:

01. ROKY ERICKSON – Hiéroglyphes d’amour