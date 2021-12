L’album Jam Live adoucit la pilule la plus amère

Pour emprunter l’un des titres de chanson de leur groupe préféré, la fin de La confiture en 1982 était la pilule la plus amère que leurs fans aient jamais eu à avaler. Le trio britannique révolutionnaire s’est séparé après une dernier single n°1 avec « Beat Surrender » et une dernière tournée, avant Paul Weller regroupés pour émerger avec le nouveau défi de le Conseil de Style.

Mais il y avait une consolation pour les aficionados de Jam sous la forme d’un album rétrospectif en direct qui couvrait leurs cinq années en tant que force d’exécution. Creusez la nouvelle race, son titre inspiré d’une ligne de James Brown« Papa’s Got A Brand New Bag » de « Papa’s Got A Brand New Bag » est sorti le 10 décembre 1982.

Venant neuf mois après le groupe dernier album studio (et seulement UK No.1 LP). en 1979. L’album est ensuite revenu à une performance à l’Université de Reading la même année, mais était par ailleurs chronologique, s’appuyant sur quatre autres concerts de Jam dans divers contextes britanniques.

L’un des attraits de l’ensemble était qu’il n’essayait pas d’être une sortie des «plus grands succès en direct», mais mettait plutôt en lumière de nombreux morceaux de l’album et une reprise, qui étaient également un élément clé du succès du groupe. Ceux-ci comprenaient la chanson titre de l’album All Mod Cons, ainsi que « Ghosts », « In The Crowd » et leur reprise de « Big Bird », le favori d’Eddie Floyd Stax Records. Leurs singles à succès étaient représentés par « Start ! », « Going Underground » et « That’s Entertainment ».

L’album est entré dans le classement britannique au n ° 2 et aurait atteint le sommet sans EMI John Lennon Collection, qui s’est poursuivie au n ° 1 cette semaine-là et jusqu’à Noël.

