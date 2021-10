L’album jazz afro-cubain de Serge Gainsbourg

En 1964, Serge Gainsbourg était encore un musicien de jazz français méconnu qui, bien qu’ayant longtemps fait ses armes dans les clubs locaux (y compris un passage en soutien à Michèle Arnaud) et écrit des chansons pour Juliette Gréco (même alors une icône vivante), se rapprochait de la fin de la trentaine et désespérant du manque d’intérêt sérieux pour les cinq disques qu’il avait sortis sous son propre nom. C’est donc peut-être par découragement – ​​mais tout aussi probablement par audace – qu’il décide d’enregistrer un album de jazz afro-latin sans précédent dans la musique francophone, Gainsbourg Percussions, sorti le 26 octobre 1964.

Non pas que Gainsbourg ait inventé le crossover « world music » avec Gainsbourg Percussions – il arrivait à la fin de l’engouement pour l’exotisme, par exemple – mais il l’a accompli avec suffisamment de panache pour au moins donner l’impression qu’il l’avait fait. Si « Quand Mon 6,35 Me Fait Les Yeux Doux » s’arrime au jazz plus affirmé de Gainsbourg, « Les Sambassadeurs » n’auraient eu aucun mal à passer pour la vraie affaire au Carnaval de Rio. Et tandis que Gainsbourg n’était pas enclin à faire des déclarations politiques manifestes dans sa musique, à sa manière (maintenant datée), « Couleur Café » est une démonstration de soutien « le noir est beau » au mouvement des droits civiques aux États-Unis – en particulier venant juste après « New York – USA », sur lequel un chœur féminin chevauche les rythmes africains, suivant Gainsbourg alors qu’il déroule une litanie de monuments de Big Apple.

Tout a été fait avec un haussement d’épaules nettement Gainsbourgien, ce qui donne l’impression que c’est facile (ce n’était pas le cas : l’arrangement musical sur « Pauvre Lola » est exquis ; la voix autoritaire de Gainsbourg respire la confiance tandis que la femme qui rit au sommet ajoute un élément typiquement décalé) tout en se souciant peu de la bienséance. En effet, il apparaîtrait par la suite qu’il avait en gros soulevé la musique de trois chansons de Gainsbourg Percussions (« Joanna », « New York – USA » et « Marabout ») de Drums Of Passion, un album de 1959 du batteur nigérian Babatunde Olatunji, et un quatrièmement, « Pauvre Lola », de « Umqokozo » de Miriam Makeba.

Pour Gainsbourg, ce mouvement particulier a peut-être marqué le début de sa transformation en métamorphe iconoclaste. Caché à la vue de tous, il semble désormais non moins audacieux que de brûler négligemment un billet de 500 francs en direct à la télévision (comme il l’a fait, en 1984), ou de faire chanter par France Gall les sous-entendus « Les Sucettes » en 1966 – une manière typiquement perverse. façon de célébrer son acceptation tant attendue par le grand public.

Serge a su provoquer les gens afin de promouvoir son génie, et, dans ce cas, l’appropriation musicale renvoie à la fois en arrière et en avant – aux racines africaines du rock’n’roll et Paul Simon‘s plus tard séjour en Afrique du Sud. Il a également servi de modèle à une autre controverse de Gainsbourg : obtenir Sly & Robbie et Rita Marley pour l’aider à transformer l’hymne national français en « Aux Armes Et Cætera » prononcé avec désinvolture en 1979, entraînant simultanément le reggae dans le courant dominant français tout en se transformant en cible de menaces de mort.

