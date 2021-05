L’album le plus accrocheur et le plus coquelicot jamais réalisé par OMD

OMDle quatrième album de Navires éblouissants, est maintenant largement considéré comme un chef-d’œuvre, mais son approche radicale du champ de gauche a coûté cher à ses créateurs lors de sa première apparition en 1983. En effet, le succès commercial en sourdine du disque a forcé le groupe à repenser l’ensemble de son approche lorsqu’il a commencé à préparer son prochain album, Junk Culture.

«Nous avions poussé l’enveloppe trop loin»

«Dazzle Ships nous avait perdu 90% de notre audience – nous étions passés de la vente de quatre millions de disques à 200 000», a déclaré le claviériste Paul Humphreys à Record Collector en 2019. «Nous avions poussé l’enveloppe trop loin et nous avions peur. Nous avons décidé de nous fier à notre métier d’écriture de chansons, d’abandonner les expériences et d’écrire quelques tubes. »

En quête d’inspiration fraîche, OMD a quitté son Merseyside natal pour de nouveaux pâturages. Au départ, ils sont partis en Écosse, où ils ont travaillé sur de nouvelles chansons et les ont testées sur la route lors d’une courte tournée au Royaume-Uni, avant que les sessions de Junk Culture ne commencent sérieusement dans des climats beaucoup plus ensoleillés.

«Nous pensions que sortir de Liverpool pourrait être une bonne chose, alors nous sommes allés à [George Martin’s] Air Studios à Montserrat », déclare Humphreys. «Nous étions dans ce cadre paradisiaque des Caraïbes et nous arrêtions le travail à 17 heures et descendions à la plage où nous entendions des groupes de reggae calypso. Nous avons été influencés par notre environnement – c’est de là que vient la «locomotion» avec les tambours en acier.

«Nous avons décidé que nous allions prendre du temps»

Une tranche irrésistible de pop ensoleillée et adaptée à la radio, «Locomotion» est devenu le premier single de Junk Culture et il a immédiatement inversé la diapositive commerciale d’OMD, atteignant la 5e place au Royaume-Uni la semaine où son album parent a été publié pour la première fois, par Virgin, le 30 avril. 1984. Le chant «All Wrapped Up» et le «White Trash» aux saveurs spacy et reggae portaient également l’empreinte du séjour du groupe dans les Caraïbes, alors que le deuxième single du Top 20 britannique de Junk Culture, «Talking Loud And Clear» a également été conçu en Montserrat, cela reflétait le son du dernier kit d’OMD plutôt que leur expérience de la vie insulaire.

«C’était en fait notre démonstration d’une machine fantastique que nous avons achetée appelée Fairlight CMI», a déclaré le bassiste / chanteur Andy McCluskey au Huffington Post en 2017. «C’était le premier ordinateur programmable pour faire de la musique. C’était un appareil extraordinaire, mais nous avons chargé un tas de sons aléatoires dans l’ordinateur pour en faire la démonstration, et «Talking Loud And Clear» en est sorti.

Junk Culture a également présenté deux autres succès, gracieuseté de la ballade balayée par le vent «Never Turn Away» et du très accrocheur «Tesla Girls» – un hymne de célébration à l’inventeur et père des systèmes d’alimentation électrique, Nikola Tesla. Cependant, alors que l’album avait un éclat nettement plus poppop que son prédécesseur, des chansons telles que le “Hard Day” fatigué du monde et la chanson titre instrumental atmosphérique ont montré qu’OMD était toujours prêt à se livrer à leur bizarrerie naturelle.

“L’album le plus accrocheur et le plus pop que nous ayons jamais réalisé”

Les fans du groupe pensaient certainement avoir trouvé le bon équilibre: Junk Culture est entré dans le classement des albums britanniques au n ° 9 la même semaine qu’Ocean Rain, des contemporains d’OMD à Liverpool, Echo & The Bunnymen, a également atterri dans le Top 10. également largement positif, avec l’hebdomadaire britannique Record Mirror doublant l’album «lisse, chaleureux et puissant» et The Guardian le déclarant «une bonne dose de pop, de styles de danse et même d’influences R&B et latines pour produire un ensemble inhabituel et accrocheur de Chansons.”

Plus tard, remportant l’or au Royaume-Uni, Junk Culture a ramené OMD à nouveau en lice et leur a donné l’élan dont ils avaient besoin pour le reste des années 80: une période d’activité intense au cours de laquelle leurs deux prochains albums, Crush et The Pacific Age, ont pris de l’importance. incursions aux États-Unis.

“Il y a encore quelques pistes intéressantes et inhabituelles là-dedans, mais nous pencherions définitivement vers une approche un peu plus prudente”, a déclaré Andy McCluskey, réfléchissant à la création de Junk Culture en 2017. “Cependant, l’album est une collection vraiment incroyable de chansons pop vraiment brillantes et bien conçues. Nous avons décidé que nous allions prendre du temps et que nous allions avoir des succès… C’est l’album le plus accrocheur et le plus pop que nous ayons jamais réalisé.

