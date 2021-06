L’album légendaire de Drum’n’Bass de Roni Size

Même quelqu’un qui s’était éloigné de la musique rave pendant quelques années au début des années 90 aurait été surpris par la drum’n’bass qui avait commencé à gagner en visibilité à partir de 1994, les BPM s’étant accélérés de façon exaltante, et le reggae influences s’étant notablement accentuées. En 1997, cependant, la drum’n’bass arrivait à la fin de sa période de pointe d’origine et était sur le point de retourner sous terre. Malheureusement, la musique pouvait également sembler fantaisiste lorsqu’elle était aperçue à travers des extraits sonores – ce qui manquait, c’était quelques albums d’artistes plus convaincants. Entrez Roni Size/Reprazent’s New Forms, l’un des meilleurs albums de drum’n’bass de tous les temps.

Écoutez maintenant les nouvelles formes de Roni Size/Reprazent.

Jusqu’à présent, le plus notable parmi les longs métrages du genre était le double album de Goldie en 1995, Timeless, qui a été acclamé par la critique mais, commençant avec la chanson titre de 20 minutes, n’allait jamais plaire à tout le monde. Il a cependant rendu explicite les influences jazz fusion qui se cachent parmi les breakbeats de science-fiction de drum’n’bass. C’est cet angle qui devait être développé par Bristol’s Reprazent, avec leurs New Forms, lauréats du prix Mercury.

Roni Size et ses camarades n’étaient pas nouveaux sur la scène. Découvert par le label V, le single « It’s A Jazz Thing » de Size en 1994 était particulièrement frais et n’aurait pas sonné hors de propos sur New Forms, même s’il alimentait également des dancefloors plus rugueux sous des noms tels que Firefox et Mask. Size dirigeait le label Full Cycle avec le futur membre de Reprazent Krust, qui avait fait le tour de la fertile scène musicale de Bristol depuis l’époque du proto-trip hop crew Fresh 4, qui était également une première étape pour le troisième Reprazentative, Suv . Krust, comme Size, avait mélangé des morceaux déchaînés comme Gang Related et Glamour Gold avec des airs plus jazzy, et les trois étaient entrés et sortis de combinaisons avec le dernier membre principal, DJ Die.

Le travail diversifié et de haute qualité de Full Cycle Crew n’a pas été négligé. L’empreinte Talkin’ Loud de Gilles Peterson les a signés, annonçant le partenariat avec Reasons For Sharing EP de 1996. Le label avait récemment guidé les producteurs house respectés Masters At Work dans une collaboration avec des musiciens de crack afin de récupérer leurs racines disco pour l’album Nuyorican Soul. New Forms a vu un concept similaire à l’œuvre. Les noms de drum’n’bass déjà capables ont eu la liberté et le budget pour rapprocher leur album du son de la musique live traditionnelle, avec l’aide de musiciens tels que Si John (fournissant la contrebasse qui définit l’époque sur “Brown Paper Bag “), ainsi qu’une foule de chanteurs. Ceux-ci comprenaient leur précédent collaborateur Dynamite MC, la rappeuse poétique de Philadelphie Bahamadia (sur la déclaration d’intention de la chanson titre) et la chanteuse d’évasion Onallee.

Comme Timeless, la version intégrale de New Forms était un double album, mais le premier disque avait été soigneusement arrangé pour contenir le matériel de croisement évident (le second privilégiant plutôt les rouleaux jazzy tels que “Trust Me”), avec une liste de pistes qui a été répliqué sur sa version monodisque.

Parmi les autres morceaux clés de l’album, citons un rap d’ouverture de Dynamite sur “Railing”, le bref “Beatbox” (où Size et Suv proposaient un roman drum’n’bass a cappella), et des bombes dancefloor telles que “Let’s Get It On”. et « Code Morse ». En plus de “Brown Paper Bag”, l’album a également engendré d’autres singles sous la forme de “Share The Fall”, le plus lent “Watching Windows” et le magnifique “Heroes” (tous chantés délicieusement par Onallee).

Tous les fans qui avaient soif de voir d’autres côtés de la sortie du quatuor pouvaient passer l’aspirateur sur les singles afin de compléter l’album avec des remix variés – dont beaucoup apparaissent sur la nouvelle réédition 4CD. Dynamite a honoré une version vocale magnétique de “Brown Paper Bag”, la légende de la drum’n’bass Grooverider a pris le “Share The Fall” presque semblable à la samba et l’a déplacé dans un territoire un peu plus sombre, et la chanson titre de l’album a été transformée en un numéro downtempo par Size lui-même, en contrepoint de la face B aux versions plus rapides de “Watching Windows”. Les remixes et les faces B des pistes hors album (comme leur version d’un western spaghetti) ont eu suffisamment de succès pour mener à la compilation Replica, et l’ensemble de l’album a finalement reçu une retouche intéressante pour New Forms2 en 2008.

Quelle est la meilleure chose à propos des nouveaux formulaires originaux ? Non seulement il tient le coup aujourd’hui, mais il sonne encore mieux, en partie parce que, bien que la drum’n’bass ait depuis glissé beaucoup plus d’albums à son actif, il est toujours difficile d’en trouver un qui fonctionne aussi bien que celui-ci.

Achetez les nouvelles formes de Roni Size/Reprazent ici.