L’album live Tangerine Dream qui entrevoyait l’avenir

Bien que leur contrat de dix ans avec Virgin ait finalement expiré après Hyperborea de 1983, les innovateurs de la musique électronique Rêve de mandarine est resté une propriété chaude. Leurs albums se sont vendus régulièrement ; ils avaient commencé une carrière parallèle lucrative dans la bande originale de superproductions hollywoodiennes telles que Risky Business et Firestarter ; et leur réputation en direct était sans égal. Ce dernier attribut a clairement touché une corde sensible chez les nouveaux sponsors du groupe, la marque Jive de Clive Calder, basée au Royaume-Uni, dont la première sortie de Tangerine Dream était la Pologne de novembre 1984. Un somptueux LP live de deux disques, le disque a été compilé à partir des moments forts des deux spectacles triomphants que le trio basé à Berlin a joué au stade de glace caverneux de Varsovie le 10 décembre 1983.

Tangerine Dream s’était depuis longtemps construit un public considérable en Europe de l’Est contrôlée par les communistes, et ils ont été l’une des premières grandes entreprises occidentales à faire des incursions importantes derrière le rideau de fer. Ils ont joué un spectacle très acclamé au Palast Der Republik de Berlin-Est en janvier 1980, tandis que leur itinéraire de tournée européenne de 1982 comprenait des concerts en Hongrie et en Yougoslavie, en plus d’une visite de retour en Allemagne de l’Est, où le groupe a joué huit concerts, dont trois nuits à le Sport Kongresshalle à Rostock.

Tangerine Dream pouvait également se vanter d’avoir un public fidèle en Pologne, et ils ont donné six concerts lorsqu’ils ont mis le pied sur le sol polonais pour la première fois lors de leur tournée en Europe de l’Est à l’hiver 83. Comme pour l’escapade de 1982, TD a sorti de longs sets d’au moins 90 minutes, avec leur répertoire tiré principalement de matériel nouvellement composé et inédit, ainsi que quelques sélections de choix de leurs récents sets de studio Exit, White Eagle et Hyperborea.

Initialement emballé sous forme de deux disques d’images tendance, Tangerine Dream’s Poland est sorti en novembre 1984 et a repris le concept de son prédécesseur en concert Logos Live, offrant aux fans une sélection du tout nouveau matériel que TD avait préparé spécifiquement pour cette série de Rendez-vous. Les similitudes ne s’arrêtent pas là non plus. Comme Logos Live, les quatre morceaux de la Pologne (dont trois chronométrés à environ 20 minutes) étaient chacun composés de plusieurs morceaux plus courts enchaînés pendant le set principal – et, dans le cas des quatre dernières minutes de « Tangent » (sous-titré « Rare Bird »), la musique provient de l’un des rappels que le groupe a joués plus tard.

Même en tenant compte de cela et de quelques remixes subtils, Poland était toujours un disque formidable qui reconnaissait à la fois le passé illustre de TD et offrait un aperçu de la direction qu’ils poursuivraient au cours des cinq prochaines années. La « Tangent » qui change de forme, par exemple, comprenait un mouvement sous-titré « Polish Dance », qui sonnait comme un précurseur du son élégant et usiné que le groupe maîtrisa plus tard dans Optical Race en 1988, tandis que « Barbakane » était une radio pétillante. Le troisième mouvement amical (également publié en tant que single autonome intitulé « Warsaw In The Sun ») n’aurait pas été déplacé sur Le Parc de 1985.

Les fans de longue date se languissant de la grandeur de l’apogée du groupe dans les années 70, cependant, ont également été récompensés par la piste titulaire surprenante et en constante évolution et le grandiose « Horizon », dans lequel les rythmes électroniques de Christopher Franke ont ricoché dans l’arène comme une tempête de grêle, et le groupe entassé sur le bruit lors d’une coda finale vraiment épique.

