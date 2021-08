L’album live The Good Samaritan Tour 2000 de John Mellencamp est maintenant disponible

Jean Mellencamp et Republic Records ont sorti l’album live pour accompagner le documentaire The Good Samaritan Tour 2000 disponible dès maintenant sur Turner Classic Movies (TCM) Chaîne Youtube.

L’album contient des versions live de certaines des chansons les plus populaires de John Mellencamp, dont « Pink Houses », « Small Town » ainsi qu’une reprise de « Oklahoma Hills » écrite par Woody Guthrie. Vous pouvez consulter la liste complète des chansons ci-dessous.

Le documentaire Good Samaritan Tour 2000 est disponible sur la chaîne YouTube de Turner Classic Movie (TCM) à partir d’aujourd’hui. Le mois prochain, John Mellencamp apparaîtra également en tant que programmeur invité sur TCM. A bientôt pour plus d’informations.

Le documentaire, qui est raconté par Matthew McConaughey, lauréat d’un Oscar, raconte la tournée historique de Mellencamp en 2000 lorsqu’il s’est produit gratuitement dans les parcs publics et les espaces communs à travers le pays. Le film a été produit par Federal Films, produit par John Mellencamp et Randy Hoffman, réalisé par Shan Dan Horan, mixé par Andy York et a des contributions spéciales de Nora Guthrie.

Federal Films est la nouvelle extension de contenu cinématographique, télévisuel et créatif de Republic Records. La division crée, développe et produit un contenu original axé sur les artistes qui reflète l’esprit de la culture du label et amplifie son association avec les plus grands talents mondiaux. Avec des titres dont l’Amazon Original Le bonheur continue : un film de concert des Jonas Brothers, le spécial Netflix d’Ariana Grande Ariana Grande: Excuse Me, I Love You, le prochain documentaire Apple TV + Velvet Underground et d’autres projets de premier plan en développement, Federal Films devient rapidement une force dans la fourniture de contenu de premier ordre au public du monde entier.

La liste des pistes du Good Samaritan Tour 2000 est la suivante :

“Petite ville”

« Collines de l’Oklahoma »

Dans mon temps de mourir”

“Capitaine Bobby Stout”

“Key West Intermezzo (Je t’ai vu en premier)”

“Tout le long de la tour de guet”

“L’araignée et la mouche”

« Café lève-tôt »

“Hé Gyp”

“Homme de combat de rue”

“Coupe à travers le shorty”

« maisons roses »

Achetez ou diffusez Le bon samaritain 2000.