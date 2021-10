L’album n’est pas mort. Vive le long-joueur

Le joueur long est une relique, nous assure-t-on au quotidien. Une forme d’art qui refuse obstinément de reconnaître son obsolescence et a été dépassée par le single sur l’échelle évolutive de la musique, condamné à une triste extinction au début des années 2000. Qui, en cette époque pop-iste et fragmentaire, veut affirmer que l’album n’est pas mort ? Qu’en fait, cela reste la forme artistique idéale du 21ème siècle, pas seulement du 20ème ? C’est des trucs qui parlent de Luddite, n’est-ce pas ?

Et pourtant… ils le poignardent avec leurs couteaux d’acier, mais ils ne peuvent toujours pas tuer la bête. Peut-être au lieu de Aigles, nous devrions citer Pointer Sisters : nous voulons un amoureux – et un artiste – avec une main lente. Prenez-le d’Anita : tout ce qui est grand dans la vie n’est pas fini en quatre minutes.

L’album est-il mort ?

Les fortunes de l’album sont lié à celui du rock’n’roll dans l’esprit de beaucoup de gens. Si l’un est en déclin, l’autre l’est aussi. Ce n’est pas une connexion arbitraire. Quand la plupart d’entre nous pensent aux grands albums, nous pensons aux Beatles Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Les pierres qui roulent‘ Exil sur la rue Main… des disques qui avaient une sorte de fil, même lâche, reliant 10 à 16 pistes, reflétant une sorte de pompe glorieuse qui est la plus familière au mâle brandissant Fender. Mais nous ne pouvons pas dépendre entièrement d’eux pour garder l’album vital dans les années 2020 et au-delà. C’était une chanteuse pop artistiquement contemplative, Frank Sinatra, qui a essentiellement inventé l’album tel que nous le connaissons, il est donc approprié que ce soient des auteurs-compositeurs-interprètes pop réfléchis tels que Taylor Swift qui le sauvent au 21e siècle.

Cet écrivain a demandé à Swift il y a quelques années, après la sortie de 1989, pourquoi elle restait si concentrée sur les albums alors que tant de ses contemporains considèrent cela comme anachronique. «C’est juste une décision personnelle d’artiste à artiste», m’a-t-elle dit, «mais je préfère vraiment écrire un roman qu’un tas de nouvelles. Et je préférerais être connu pour une collection de chansons qui vont ensemble et vivent ensemble et appartiennent ensemble. Ce sont essentiellement des tranches de ma vie, deux ans à la fois. Et je travaille très dur pour m’assurer que ces versements sont suffisamment bons pour s’appliquer également à la vie des autres dans des périodes de deux ans. Les albums ont défini mon enfance et ils ont défini ma vie. Et j’espère juste qu’ils continueront à définir les gens dans la vie des nouvelles générations.

Sam Smith a parlé en des termes similaires quand ils étaient entre leurs premier et deuxième albums, disant à cet écrivain qu’ils voulaient créer des albums qui ont un arc, tout en ressentant la liberté d’aller plus loin dans des chansons qui ne sont pas conçues pour être autre chose que des pistes profondes. .

« Tout un corps de musique »

« Quand j’écrivais mon [debut] album, j’étais inquiet : est-ce qu’ils vont juste se soucier d’avoir des hits ? Je leur enverrais des chansons qui n’étaient pas des tubes mais qui étaient, sur le plan des paroles, certaines de mes chansons les plus personnelles – et celles-ci ont fini par être [the label reps’] chansons préférées du disque. Ils étaient également intéressés par la création d’un album, et je me suis senti tellement chanceux pour cela, car plus beaucoup de gens font des albums – des disques conceptuels – des histoires du début à la fin.

Ils ont poursuivi: « C’est ce que Beyoncé a fait avec son disque et ce qu’Adele fait avec le sien. Et je pense que la clé de ce que je dis est que nous voulons que les gens écoutent [entire] disques, à tout un corps de musique. Je veux que vous adhérez à ma vie, pas seulement à un sujet de ma vie.

La sagesse conventionnelle est que seuls les rockers vieillissants sont liés à l’albatros du format d’album vieillissant. Mais dans bien des cas, c’est le contraire qui est vrai. Il y a quelques années, Stevie Nicks m’a parlé de ce qui allait être la première tournée de Fleetwood Mac depuis des années, et de l’attente séculaire qu’il y aurait un nouvel album pour l’accompagner. Elle était déjà passée de ce modèle ; ils avaient enregistré deux nouvelles chansons à mettre sur les services numériques, et ce serait tout. Pourquoi s’embêter, pensa-t-elle ?

Le séquenceur maître

« Vous savez, de nos jours, personne n’attend un album de qui que ce soit », m’a dit Nicks. « Et c’est malheureux. Ce n’est pas comme ça que nous le voulons. Si nous avions senti qu’il y avait une raison de louer une maison… pendant huit mois pour faire un disque, nous l’aurions fait. Et si je fais un autre album solo, il n’y aura pas 14 chansons dessus. Il y aura probablement huit chansons dessus, parce qu’il ne semble pas que le monde veuille 14 chansons maintenant.

« En fait, il semble que le monde ne veut vraiment que deux ou trois chansons. Donc, nous avons un peu tourné la tête à cause de la façon dont le business de la musique est, pas à cause de ce que nous voulons faire. Si le monde était différent, nous serions en train de faire un disque maintenant. Et croyez-moi, nous souhaitons que ce soit ce monde. Nous le faisons vraiment. Nous sommes vraiment désolés pour toutes les personnes qui ne comprennent pas, ne connaissent pas et ne sont pas amoureuses dans ce monde.

Nicks a ensuite révélé qu’elle n’avait pas abandonné la «forme longue» comme idéal. Elle venait de transférer ce concept à l’arc d’un spectacle en direct, et elle se vantait de la façon dont elle, plus que tout autre membre du groupe, se souciait et était excellente pour déterminer l’ordre dans lequel un concert devrait se dérouler. « Je suis le séquenceur maître, et même si tout le monde déteste l’admettre, je le suis », a-t-elle déclaré. Et puis, pour preuve, elle a ajouté : « J’ai séquencé Rumeurs. »

Un début, un milieu et une fin

Voici un secret : si jamais vous voulez vous engager avec un artiste d’enregistrement de qualité à un niveau profond et geek, discutez avec eux de la façon dont ils ont séquencé les chansons de leur album. Cela fait rarement une bonne citation dans un article destiné au grand public, mais les artistes ont presque toujours passé beaucoup trop de temps (c’est-à-dire exactement la bonne quantité de temps) à réfléchir à ce qui fait un bon début, un milieu, et fin.

Le placement ajoute un niveau supplémentaire d’intrigue, pour ceux d’entre nous qui sont encore enclins à sonder les mystères dans l’esprit de l’artiste. Pourquoi ont-ils choisi ce morceau de clôture pour être le dernier testament artistique de l’album ? Est-ce que placer deux ballades sonores ensemble était une erreur maladroite, ou une brillante tentative de maintenir l’ambiance et le thème ? Est-ce que le fait d’enterrer le hit évident dans l’ordre de passage d’un album est un signe d’arrogance, ou une tentative de le placer à mi-chemin d’un récit ? ou est-ce un cadeau évident qu’ils pensaient à tort que c’était nul ?

Le contexte compte

Maintenant, il y a quelqu’un qui pense que les albums comptent toujours. Et dire que les albums comptent, c’est dire que le contexte compte. Qu’à cela ne tienne, le Sgt Pepper, dont chacun d’entre nous peut être d’accord, bénéficie de l’une des meilleures séquences de tous les temps. Regarder « L’album blanc », qui a depuis longtemps la réputation d’être à l’opposé d’un album concept dans la façon dont tous ses fils sont disparates. Mais on pourrait affirmer que « Revolution 9 » et « Goodnight » sont tous les deux d’autant plus puissants qu’ils juxtaposent leurs extrêmes avant-garde/berceuse de fin d’album.

Vous pouvez faire remonter les origines de l’album en tant que déclaration artistique au désir de maintenir une seule ambiance, ou un seul thème, et le faire remonter à Frances Albert Sinatra. La réédition de luxe du 60e anniversaire de Frank Sinatra chante pour seulement les solitaires est un rappel opportun de ce qu’était un innovateur The Chairman au milieu des années 50, consacrant des LP entiers – alors que le format LP était à peine né – à la misère romantique, comme il l’a fait non seulement sur ce classique lourdement orchestré, mais aussi sur le os nus Aux petites heures du matin.

Bien sûr, Sinatra n’a pas construit le plus grand héritage musical des années 50 (ou du moins lié à Elvis) purement pour calmer les bobby soxers qui avaient autrefois crié pour lui avec une dépression abjecte. Il y avait aussi des albums conceptuels optimistes : Viens voler avec moi (chansons sur les voyages), Songs For Young Lovers (chansons sur, eh bien, jeune amour), Come Dance With Me (vous voyez l’idée) et, des années plus tard, il s’est plongé dans une vaste manie conceptuelle de niveau rock progressif avec Ville d’eau et Trilogie. Si vous avez un problème avec les albums en tant que plus grand médium artistique de la musique, Frank’s ghost aimerait vous parler dans la ruelle derrière le casino Sands.

Le concept de l’album concept

Mais Sinatra n’était pas le premier artiste à rassembler des chansons par thème. Beaucoup indiqueraient les ballades Dust Bowl de Woody Guthrie. Et si vous pensez que le LP était à des années d’être inventé en 1940, sachez qu’il a été publié sous forme de paires de trois disques de 78 tours. Le mot « album » n’est pas synonyme de vinyle 12″/33 1/3. Les artistes que nous considérons comme des folks ou des crooners faciles à écouter écrivaient des albums conceptuels bien avant Tommy, même s’ils n’étaient pas de l’eau pour les adaptations de Ken Russell ou de Broadway.

D’une manière ou d’une autre, la forme de l’album a fini par être associée à une façon pompeuse de penser, laissant May avec des sentiments mitigés sur le pic arrogant de l’album thématique au milieu des années 70. Certains peuvent penser Rick Wakemanl’adaptation d’un album de Jules Verne Voyage au centre de la Terre est indulgent, mais vous devrez également le retirer des mains froides et mortes de nombreux fans.

En regardant les choses sous un autre angle, The Who’s Quadrophenia est l’apothéose de la grandeur rock qui bascule réellement. Mais c’était peut-être le début de la fin de l’idée que les albums conceptuels étaient tout ce qui comptait à l’époque Pink Floyd intitulé leur best-of de 1981 A Collection Of Great Dance Songs, comme pour se foutre complètement d’eux-mêmes.

L’album n’est pas mort

Comme Sam Smith l’a dit, il y a un sens dans lequel presque tout bon album est un album concept, même s’il semble être une simple collection de chansons. Raconter une histoire ou non, les musiciens ressentiront toujours le besoin de trouver le fil conducteur dans ce qu’ils font. Ils sont même de meilleurs conservateurs de leur propre travail que nous, même si le streaming a fait de chaque homme un roi du goût. Il reste encore beaucoup d’entre nous qui veulent un repas complet, et maintenant c’est le travail des Swifts, Smiths et Beyoncés du monde – et peut-être quelques rockers ambitieux et à l’ancienne – de satisfaire à la fois les brouteurs et les ravisseurs.

