L’album perdu de Kelis était l’avenir de la musique pop

Lorsqu’elle écrivait Wanderland en 2001, Kelis ne savait probablement pas à quel point le titre de l’album finirait par être prémonitoire. C’est un jeu de mots évident : une référence au roman classique de Lewis Carroll Alice’s Adventures In Wonderland, il évoque également le désir d’aventure et l’envie de voyager.

Wanderland a sa propre histoire légendaire derrière sa sortie. Au milieu d’une série de fusions de labels et d’autres bouleversements de l’industrie, le deuxième album expérimental de Kelis s’est perdu dans le remaniement. Dès sa sortie en Europe, Kelis s’est séparée de son label et l’album n’est jamais sorti aux États-Unis. Wanderland était… errant. Mais un album de Kelis produit par Neptunes n’allait pas échapper aux fans pour toujours.

Une mythologie importante

Wanderland est devenu l’un des « albums perdus » les plus légendaires de l’époque – même s’il n’était pas vraiment perdu, mais extrêmement difficile à trouver. Il a bien sûr été importé, piraté et aimé, avant d’être finalement diffusé aux États-Unis via des services de streaming en juin 2019, 18 ans après sa date de sortie du 17 octobre 2001 dans le reste du monde.

Kelis n’était pas seule ; c’était la deuxième fois en trois ans qu’un projet produit par Neptunes était mis de côté. Clipse avait subi le même sort avec leur album Exclusive Audio Footage, qui, comme Wanderland, a accumulé une mythologie importante au cours de ses années perdues. En fait, Clipse, en tant qu’individu, figure également sur Wanderland, avec Pusha T et Malice figurant respectivement sur les morceaux « Popular Thug » et « Daddy ».

Plus opportun que jamais

Pharrell lui-même prête le chant à une poignée de morceaux, mais, comme les apparitions de Clipse, ces spots aident à attacher Wanderland à notre familiarité avec le son de The Neptunes plutôt que d’éclipser le départ de l’album. En fin de compte, il s’agit avant tout d’un album Kelis, pas d’un projet Neptunes. Même si les beats l’identifient immédiatement comme étant de l’époque (pas mal), Wanderland est un départ bienvenu – sinon inattendu – de la vantardise de N*E*R*D et Clipse… même si le Rosco P Coldchain figure sur « Digital World » vous fait penser qu’Ab-Liva va apparaître au coin de la rue à tout moment.

À peu près à mi-chemin de Wanderland, « Shooting Stars » commence à ressembler à quelque chose d’un album de shoegaze de la fin des années 90, ou de Frank Ocean une décennie plus tôt que prévu. Même lorsqu’il est moins sûr de lui en apparence que le travail des homologues de Kelis, Wanderland reste conscient de lui-même – et sexy avec lui. En dehors de certaines références technologiques datées, « Digital World » est plus opportun que jamais, prouvant que les gens se battent avec le sexe et la technologie depuis des décennies.

Prédire l’hybride hip-hop

Quand « Perfect Day » sort, c’est un moment saisissant : le genre d’hybride hip-hop/rock parfait qui se serait senti chez lui sur Post Malone’s Le saignement d’Hollywood. En effet, deux décennies après sa sortie, l’appel croisé de Wanderland est presque choquant, ce qui vous fait vous demander comment quelqu’un a pu mettre de côté le disque. « Perfect Day » sonne comme le genre de hit rock-rap que Pharrell poursuivrait pendant près d’une décennie. Qu’il comporte des contributions de Sans aucun doute logique : ils avaient passé la fin des années 90 à se forger une réputation de mélange de genres, tandis que Pharrell et Gwen Stefani allait avoir une relation de travail extrêmement fructueuse quelques années plus tard.

Wanderland termine sur ses notes les plus inattendues : « M. UFO Man » et « Petite Suzie ». Les morceaux s’adressent à Dieu, mais sont finalement de nature plus existentielle. « UFO Man » se concentre sur l’idée que les choses sont devenues si compliquées dans le monde, seul un extraterrestre est capable de se rapporter au Créateur. Sorti un mois seulement après les attentats du 11 septembre, cela ne semblait pas être une idée si farfelue à l’époque.

Sur « Little Suzie », Kelis se présente comme une femme consciente des problèmes auxquels le monde est confronté, tout en « essayant simplement de jouer mon rôle ». Si elle fait quelque chose, c’est ce que Dieu a voulu pour elle. Ce sentiment d’assurance, ne serait-ce qu’une demi-vérité malavisée, est d’autant plus puissant à la lumière du fait que Wanderland a reçu la libération qu’il méritait toujours.

