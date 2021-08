L’album qui a changé la vie de Bon Jovi

Depuis leur formation en 1983, Bon JoviL’ascension de ‘s à la superstar internationale n’a en aucun cas été fulgurante, du moins pas pendant leurs trois premières années. Leur premier album éponyme de 1984 a atteint la 43e place aux États-Unis, produisant deux modestes entrées Hot 100 dans “Runaway” et “She Don’t Know Me”. La deuxième, 7800 ° Fahrenheit, n’a culminé que six places plus haut que son prédécesseur et a généré deux singles encore plus mineurs dans les charts américains dans “Only Lonely” et “In And Out Of Love”.

L’album qui a tout changé pour les rockers du New Jersey, cependant, était Slippery When Wet, qui a fait ses débuts dans les magasins de disques le 18 août 1986. Alimenté par une série d’énormes singles anthémiques, il est devenu le disque qui a fait le nom de Bon Jovi. à la fois à la maison et dans le monde.

Le groupe avait commencé le mois d’août sur un yacht naviguant autour de Manhattan. Ils assistaient au mariage de leur manager Doc McGhee avec des membres de ses autres charges, Motley Crue, et des groupes comme Ratt. Puis, dans la semaine précédant la sortie de l’album, il y a eu une excellente nouvelle pour Bon Jovi de la toute puissante MTV, qui a ajouté la vidéo de l’irrésistible single phare “Tu donnes un mauvais nom à l’amour.”

La chanson est entrée dans le palmarès Album Rock Tracks de Billboard une semaine plus tard, puis dans le Top 40 britannique, et début septembre, elle grimpait dans le Hot 100. « Hard rock, râpeux et agressif », était la somme totale de la critique lapidaire du magazine. Mais sa critique de Slippery When Wet était beaucoup plus évasive. “Un album exceptionnellement fort qui devrait emmener le groupe jusqu’au bout”, ont-ils écrit, et à quel point ils avaient raison.

Alors que Bon Jovi jouait des concerts européens devant un large public lors de la tournée Monsters of Rock avec Scorpions, Ozzy Osbourne et Déf Leppard, le single et l’album ont grimpé dans les charts simultanément. L’album a commencé huit semaines non consécutives au sommet des charts américains en octobre, atteignant finalement 12 fois la certification platine dans ce seul pays. “You Give Love…” a atteint le numéro 1 en novembre, le suivi “Livin’ On A Prayer” a fait de même en février 1987 (pendant quatre semaines) et “Wanted Dead Or Alive” est devenu un autre succès substantiel du Top 10.

En parlant à NME du succès de Slippery quelques années plus tard, le guitariste Richie Sambora n’a pas sous-estimé la puissance des visuels. “Je pense que c’était en grande partie à cause des vidéos”, dit Richie. « À ce moment-là, nous avions fait cinq vidéos qui ne capturaient pas qui nous étions en tant que personnes. Les gens qui nous ont vus en live savaient ce que nous faisions, que nous étions un groupe de rock américain, mais nous devions le projeter dans nos vidéos. Nous avons simplifié les choses pour faire passer notre identité, écrit des accroches fortes et pris le contrôle de nos propres vidéos. »

