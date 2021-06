L’album qui a fait de Queensrÿche des stars du grand public

Quand ils ont pratiquement bouleversé le monde du métal avec leur spectacle progressif de 1988 Operation: Mindcrime, Queensrÿche a brisé l’idée fausse qu’ils étaient encore un autre groupe de hair metal alimenté par la testostérone. Mais alors qu’ils commençaient à penser au suivi de la sortie monumentale, ils ont décidé de ne pas enregistrer un autre album concept. Premièrement, ils savaient que ce serait un défi majeur d’égaler ou de surpasser Mindcrime, et peut-être plus important encore, ils ne voulaient pas se condamner à un avenir d’écriture d’opéras rock.

Néanmoins, l’album Empire de Queensrÿche en 1990 n’est pas un rock commercial à part entière. Le disque a donné plusieurs singles prêts pour la radio, mais les chansons comportent de nombreuses fioritures non conventionnelles. “Best I Can” commence par un lavage de son cauchemardesque et un cri et se poursuit avec des touches staccato et des voix d’enfants, et “The Thin Line” incorpore des explosions de synthé qui sonnent comme des cornes de brume et des voix traitées avec un effet de retard inversé. Il y a aussi des morceaux chuggy et lourds comme “One and Only”, “Resistance” et la chanson titre, un hymne rempli de tension sur le crime, la drogue et la violence qui se transforme en un refrain menaçant et crié et est ponctué par un section médiane de mots parlés qui jaillit des statistiques d’application de la loi sur des guitares qui sonnent doucement. Ce dernier est le plus proche que le groupe se rapproche de l’esprit insurrectionnel d’Operation: Mindcrime, mais ce n’est pas la seule chanson sociale ou politique de l’album. “Best I Can” parle des efforts d’un homme pour persévérer après que son fils a trouvé son arme cachée et s’est accidentellement tiré une balle. « Resistance » touche à l’environnementalisme et à la partisanerie et le « Della Brown » aux accents funk aborde l’itinérance et le désespoir dans une égale mesure.

Mais même face à des problèmes d’actualité, Queensrÿche évite l’auto-indulgence, privilégiant un son plus commercial. En conséquence, les fans du premier metal et du son heavy prog du groupe pourraient ne pas se connecter avec Empire. Dans l’ensemble, le disque bascule à peu près aussi fort que Déf Leppard‘s Pyromania malgré d’abondantes acrobaties à la guitare, gracieuseté de Chris DeGarmo et Michael Wilton.

Achetez Queensrÿche’s Empire maintenant.

Comme ils n’allaient pas pour la jugulaire, Queensrÿche tira sur les cordes sensibles. Environ la moitié des chansons parlent de relations, mais pas de la variété typique de ballade en métal motivée par la luxure. Sur “Jet City Woman”, le chanteur Geoff Tate se plaint d’être sur la route à des milliers de kilomètres de sa fille. Et dans “Another Rainy Night”, il adopte une approche mature et poétique de l’amour perdu: “C’est étrange comme le rire ressemble à des pleurs sans son / Les gouttes de pluie ont le goût de larmes sans douleur.”

La chanson sur Empire qui a propulsé Queensrÿche vers le succès grand public était “Silent Lucidity”, inspiré de Pink Floyd, le plus proche du groupe pour embrasser la culture spirituelle / psychédélique. Au milieu d’une mer de guitares délicates et pincées, de claviers gonflés, de cordes lamentables, de chœurs aaaaah-aaaaah et d’un lead évoquant David Gilmour, Tate chante d’une voix de ténor claire sur la pleine conscience – des décennies avant que le terme ne devienne un cliché : “Si vous ouvre ton esprit pour moi, tu ne compteras pas sur les yeux ouverts pour voir / Les murs que tu as construits à l’intérieur s’effondrent et un nouveau monde commencera.

se

Une façon de voir l’Empire de Queensrÿche est comme une lutte entre le désir de célébrité et le besoin de conserver une crédibilité artistique. Cette dualité est palpable tout au long, illustrée par le mélange d’écriture de chansons grand public et de touches décalées ainsi que la combinaison de chansons d’amour et de diatribes politiques. En raison de leur approche généralement sérieuse de la musique, certains ont considéré Queensrÿche comme de tristes sacs accablés par le poids du monde et ayant peur de sourire. Pourtant, ils font preuve d’humour dans l’étrange message du répondeur qui précède « Empire » : « Désolé, je suis juste… », dit l’appelant d’une voix désorientée. “Ça commence à me frapper comme une chose lourde de deux tonnes.”

Plus révélateurs, les chansons relationnelles sur Empire expriment l’idée que l’amour conquiert tout, et même certains des chiffres politiques offrent des lueurs d’espoir. Bien qu’il soit écrasé par une fusillade tragique, le sujet de “The Best I Can” est déterminé à “poursuivre la lumière que je vois devant, illuminer le chemin que je marche”. Et dans « Resistance », Tate suggère d’aborder le grand fossé entre les nantis et les démunis avec détermination et compromis : « Il n’y a pas de solution facile/Le prix est élevé et il est temps de payer. »

Achetez Queensrÿche’s Empire maintenant.