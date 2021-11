L’album qui a fait d’Enrique Iglesias une star mondiale

Sorti à la fin du 21e siècle, le crossover smash éponyme d’Enrique Iglesias et sa première incursion complète sur le marché de langue anglaise, ont marqué plus que le début de la carrière internationale de la superstar latine. À bien des égards, Enrique marque l’un des derniers chapitres glorieux de l’ère du CD, avec la révolution numérique se profile juste un peu plus loin. Transféré à des millions d’exemplaires dans le monde entier et créé avec la crème de la crème de la production et de l’écriture de chansons de la fin des années 90, c’est l’une des dernières sorties d’un âge d’or.

Écoutez Enrique sur Apple Music et Spotify.

L’attrait créatif d’un crossover

Conçu par la légende de l’industrie Jimmy Iovine, qui a profité du succès croissant du chanteur en Amérique latine et était déjà conscient de l’impact d’artistes comme Ricky Martin et Jennifer Lopez, Enrique était en fait le quatrième album studio de l’idole latine. Fils de la superstar Julio, il avait d’abord gardé son intérêt pour le développement de sa musique caché à son père, avant de sortir sa première collection sur un label latin en 1995. Enrique Iglesias a été un succès immédiat et a valu au chanteur un Grammy pour la meilleure performance pop latine. .

Deux autres sorties ont cimenté son statut de superstar sur ces marchés, mais l’attrait créatif d’une carrière croisée était fort, et la contribution d’Enrique au film de Will Smith Wild Wild West, qui comprenait également des chansons d’acteurs comme Eminem et Faith Evans, est devenu un smash surprise.

« Bailamos » (« We Dance ») était un succès radio aux États-Unis, en tête des charts du pays. Il avait été écrit par Paul Barry et Mark Taylor, qui venaient de connaître le plus gros succès de l’année avec Cher‘s « Believe » – ​​une piste classique qui avait balayé le monde l’hiver précédent. Le producteur de « Believe », Brian Rawling, a également été recruté pour recréer sa magie sur le single d’Enrique, qui, avec ce genre de pedigree pop, était presque certain de réussir. Mais le père d’Enrique n’avait pas eu de succès majeur depuis des années et il y avait peu de fans évidents pour un autre Iglesias (le frère d’Enrique, Julio Junior, avait publié une collection en anglais presque sans intérêt la même année).

Le pack pop parfait

Au lieu de cela, le succès a attisé les flammes d’une guerre d’enchères féroce entre les maisons de disques désespérées de signer la star naissante, mais c’est la compréhension intuitive de Jimmy Iovine de la façon de développer le chanteur qui a scellé l’accord. Faire appel aux services de MadoneLe collaborateur de longue date de Patrick Leonard et l’auteur-compositeur superstar Diane Warren, et en obtenant plus de morceaux de Paul Barry et Mark Taylor, ce qui est apparu, le 23 novembre 1999, était le package pop parfait.

Sur seulement 10 pistes, avec le trio obligatoire de versions en espagnol ajoutées à l’ensemble, Enrique n’a pas été un succès immédiat, entrant dans les charts Billboard en dehors du Top 30, mais les ventes ont régulièrement augmenté au cours des semaines suivantes grâce à une succession cohérente de des singles forts qui ont assuré la notoriété de l’album. Mais tout n’était pas simple.

La composition de Paul Barry et Mark Taylor « Rhythm Divine », revisitant la formule pop-dance mélodique de « Bailamos », n’était pas le succès attendu, culminant à la 32e place aux États-Unis et manquant complètement le Top 40 britannique. Malgré de bonnes critiques et le premier d’une série de clips musicaux à la hauteur du sex-appeal basané d’Enrique, l’échec de « Rythm Divine » a dû être un moment mémorable : tant de choses reposaient sur l’évasion du latin marchés, qui sont néanmoins restés toujours aussi fidèles (le single en tête des charts dans les territoires hispanophones).

Débordant de tension sexuelle

Une troisième chanson de Barry-Taylor (avec un crédit pour Enrique également) a remis les choses sur la bonne voie lorsque « Be With You » a atteint le palmarès Billboard en juin 2000. Cette fois, sa production pop-house légère a attiré l’attention des Grammy Awards. comité, décrochant une nomination pour le meilleur enregistrement de danse. Peut-être le point culminant de la pop sur l’album éponyme d’Enrique, il a été inexplicablement ignoré pour une sortie unique sur le marché britannique, malgré de solides performances dans les charts ailleurs en Europe.

En dehors de « Bailamos », la coupe la plus connue d’Enrique au Royaume-Uni est le duo à succès qu’il a créé avec feu Whitney Houston. Le duo a enregistré la composition de Diane Warren « Could I Have This Kiss Forever ? » sur des continents séparés (ils ne se sont rencontrés que lorsqu’il a été recoupé pour une sortie unique et qu’il y avait l’inévitable question du tournage vidéo obligatoire), mais le shuffler midtempo débordait de tension sexuelle et reste un incontournable de la radio à ce jour. Le maestro de la pop mélodique David Foster a produit la version originale de l’album, mais Mark Taylor et Brian Rawling l’ont retravaillé dans un format pop-dance nerveux pour sa sortie unique.

L’amour d’Enrique pour Bruce Springsteen est bien documenté et sa reprise de « Sad Eyes », une sortie de 1990 de la légende du rock, a été façonnée autour d’un léger rythme latino-pop dirigé par Lester Mendez. Une vidéo tristement célèbre enregistrée avec l’artiste David LaChapelle a fait monter le sex-appeal de la star à un point brûlant… trop chaud, en fait, pour le label et les chaînes de télévision. Le clip a été mis de côté et reste officiellement inédit à ce jour. Avec une promotion minimale, « Sad Eyes » n’a pas eu beaucoup d’impact mais, à ce stade, Enrique se concentrait sur l’enregistrement de sa deuxième collection en anglais, Escape, qui sortirait l’année suivante, dans l’ombre de 9 /11, et qui contient l’hymne « Hero ».

Un catalogue de hits qui parlent au monde

Avec autant de singles forts, il est facile de négliger les autres morceaux de l’album éponyme d’Enrique Iglesias. En partie écrite par le hitmaker Rick Nowells, la ballade « I Have Always Loved You » est facilement assez forte pour avoir été sélectionnée comme single et comme morceau, et est peut-être le point culminant d’Enrique. « I’m Your Man » (pas une reprise du hit Wham!) a peut-être été produit par Patrick Leonard, mais suit la formule établie par Brian Rawling. Patrick a su suivre le brief : faire un coup sûr.

Une partie de la production dance de l’album est peut-être de son temps, mais il s’agit d’une pop contemporaine accessible et tranchante alors que le temps de studio coûteux et la crème de l’écriture et du talent technique de l’industrie pourraient être rassemblés autour d’une croyance simple : la vision de Jimmy Iovine selon laquelle un L’artiste latin pourrait construire un catalogue de tubes qui parleraient au monde. Le pari a été gagné avec Enrique et, à travers tant de sorties depuis, continue de le faire.

L’album éponyme d’Enrique Iglesias peut être acheté ici.