L’album qui a inspiré les Beach Boys

Vous ne le devinerez peut-être pas, mais les Four Freshmen étaient l’un des groupes vocaux les plus influents du milieu du 20e siècle : leur album de 1955 Four Freshmen And 5 Trombones était le premier disque que l’adolescent Brian Wilson a acheté. Près de trois décennies plus tard, Les garçons de la plage‘ la star était toujours enthousiasmée par le LP, en disant: “Et ça? Ils avaient un stand de démonstration où vous pouviez écouter dans le magasin et j’ai trouvé l’album Freshmen. Ma mère a dit : « Veux-tu vraiment entendre ça ? et j’ai dit, ‘Bien sûr.’ Alors je suis allé dans le petit stand et j’y ai joué et j’en suis tombé amoureux. J’adore le son des trombones. Des chansons merveilleuses comme ‘I Remember You’ et ‘Mam’selle’.”

En fait, le son de trombone de l’album devait beaucoup à la section de cuivres du groupe Stan Kenton. Le pianiste et chef d’orchestre avait joué un rôle majeur dans l’ascension du Freshman. En 1950, il les avait entendus au Esquire Lounge, à Dayton, Ohio, et avait été impressionné par un groupe de chant « qui ressemblait à mon ensemble de 43 musiciens ». Il a organisé une audition pour le quatuor chez Capitol Records, payé les billets d’avion et même organisé l’envoi du courrier des jeunes à son domicile de La Cienega.

Le groupe était composé de Don Barbour (guitare, chant) et de son jeune frère Ross (trompette, chant), qui avait commencé un quatuor de barbier alors qu’ils étaient étudiants de première année au Arthur Jordan Conservatory à Indianapolis, en 1948, où ils ont été rejoints par Ken. Errair et Bob Flanagan.

Après un premier album discret, Voices In Modern, sorti plus tôt en 1955, ils ont atteint leur rythme avec Four Freshmen And 5 Trombones, dont la pochette disait : « Les choses ont parcouru un long chemin depuis que les garçons se réunissaient dans le salon de coiffure, écartez les bonnets de moustache et commencez leur harmonisation en quatre parties sur ‘Sweet Adeline’.

Ils ont été considérablement aidés par l’estimé Pete Rugalo, qui a servi d’arrangeur sur l’album. Le compositeur et producteur né en Sicile – qui était à l’origine de tant de grands arrangements pour le groupe de Kenton – a également travaillé avec Harry Belafonte, Peggy Lee, et Mel Tormé.

Rugalo a aidé à faire ressortir le meilleur des Freshmen (qui sont devenus connus sous le nom de « The Frosh »), tissant leurs harmonies sensuelles et complexes avec la section des cuivres. Les cinq trombonistes étaient également de première classe : Frank Rosolino, Harry Betts, Tommy Pederson, George Roberts et Milt Bernhart, l’homme dont le merveilleux solo était si caractéristique de Frank SinatraLa version de “Je t’ai sous ma peau”. Les stars du jazz Barney Kessell (guitare) et Shelly Manne (batterie) ont également ajouté leurs talents considérables au record de 34 minutes.

Flanagan a déclaré: «Je me suis approché du chant principal comme si je jouais du trombone dans le groupe de Stan Kenton. Nous n’avons pas non plus utilisé de vibrato parce que les trombones de Kenton ne l’ont pas fait.

Les chansons intéressantes et colorées ont ajouté à l’attrait de l’album. Il y avait quelques classiques du showtune (« La dernière fois que j’ai vu Paris » de Jerome Kern et Oscar Hammerstein II ; « Je me souviens de toi » de Victor Schertzinger et Johnny Mercer), avec “You Steped Out Of A Dream”, “Angel Eyes” et “Love Is Just Around The Corner”.

Ils ont également repris “Mam’selle”, une chanson mélancolique sur les tensions européennes menant à la guerre, qui avait été entendue pour la première fois dans le film de 1946 de Tyrone Powers The Razor’s Edge.

Il y avait deux chansons co-écrites par George Gershwin (“Love Is Here To Stay” et “Somebody Loves Me”), mais peut-être que le choix le plus remarquable à son insu était “Speak Low”, qui avait de la musique de Kurt Weill et des paroles du poète Ogden Nash. Initialement, Ira Gershwin devait écrire les paroles de la chanson de 1943 qui devait être chantée dans un film de Marlene Dietrich. L’actrice a cependant changé d’avis et a déclaré que les paroles (“Le rideau descend, tout se termine trop tôt”) étaient “trop ​​​​sexy et trop profanes”, incitant Weill à la décrire dans une lettre comme une “vache vaniteuse et stupide”. Les Freshmen, ne connaissant probablement rien de l’arrière-plan, l’ont transformé en une douce chanson pop.

Lorsque les Freshmen commençaient, la star du jazz Kenton a plaisanté: «Vous devez réussir. Vous ne pouvez pas échouer ; tu fais partie de mon ego. Ils ont réussi – et jamais autant qu’avec le délicieux Four Freshmen And 5 Trombones, qui a figuré dans les charts Billboard pendant huit mois, atteignant un sommet de n ° 5. Il reste le disque le plus vendu du groupe.

