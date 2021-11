L’album qui a jeté REM dans l’œil de la tempête

A l’aube de 1988, REM semblaient avoir le monde à leurs pieds. Leur cinquième et dernier album pour l’empreinte IRS, 1987 Document, était en passe de devenir leur premier LP à un million de ventes, et Rolling Stone avait récemment surnommé le groupe « meilleur groupe de rock & roll d’Amérique ».

Leur contrat avec l’IRS ayant expiré, REM a entamé des négociations avec un certain nombre de majors différentes, signant finalement un nouveau contrat avec Warner Bros en avril 1988. Ce nouveau contrat n’était pas nécessairement la plus grosse offre sur la table mais, surtout, Warners a assuré le groupe qu’ils se verraient accorder une liberté de création totale : une question qui faisait partie intégrante de chacun de ses mouvements.

Au cours de cette même période, Bill Berry, Peter Buck et Mike Mills se sont réunis à nouveau pour des sessions informelles au Underground Sound de Robbie Collins, dans la ville natale du groupe à Athènes, en Géorgie. Pendant qu’ils étaient en studio, ils ont préparé quelques démos rudimentaires que le chanteur Michael Stipe utilisera plus tard pour encadrer les mélodies vocales et les arrangements de leurs nouvelles chansons.

L’encre de leur contrat à peine sèche, REM a ensuite décampé aux Ardent Studios de Memphis, Tennessee, pour commencer à enregistrer les pistes de base de leur prochain LP, Green, avec le producteur de Document Scott Litt. Les sessions d’Ardent ont duré de fin mai à début juillet 88, date à laquelle Litt et le groupe ont augmenté les bâtons et ont continué à enregistrer et mixer aux Bearsville Sound Studios dans l’Upper State, New York.

Écoutez Green sur Apple Music et Spotify.

Finies seulement deux mois avant la sortie éventuelle du LP, en novembre 1988, les sessions de Green ont été laborieuses mais productives. Aussitôt que Fables de la reconstruction‘Wendell Gee’ assisté par banjo, le groupe avait laissé entendre qu’ils souhaitaient laisser derrière eux leur son jangle-pop acclamé par la critique. Déterminés à s’étirer pendant les sessions Green, Berry, Buck et Mills ont souvent échangé leurs rôles, ou bien ont baissé leurs guitares et leur batterie habituelles et ont choisi des instruments acoustiques tels que des accordéons et des mandolines.

Avant que les sessions Green ne commencent sérieusement, Michael Stipe aurait dit à ses camarades de groupe de ne plus « écrire de chansons de type REM ». C’est le genre d’approche qui a conduit David Buckley (auteur de REM: Fiction: An Alternative Biography) à déclarer plus tard Green « fascinant éclectique ».

Pourtant, même si le contenu de Green était diversifié, il était également convaincant. Un trio de morceaux acoustiques réfléchissants – « Hairshirt », le sombre et bucolique « You Are The Everything » et l’émouvant « The Wrong Child » – ont finalement fait la coupe, mais ils ont été équilibrés par des chansons rock affirmées et grand écran telles que « Pop Song ’89 », le strident « Get Up » et la pop entraînante de « Stand » : ce dernier s’est hissé au 6e rang du classement des singles du Billboard américain lorsqu’il est sorti en tant que deuxième des quatre 45 tours autonomes de l’album.

Ailleurs, l’intérêt naissant de Michael Stipe pour les questions politiques et écologiques avait déjà engendré certains des deux Pageant riche de la vie‘s et les morceaux clés de Document, y compris « Fall On Me », « Cuyahoga » et « Exhuming McCarthy », et il s’est inspiré de problèmes similaires sur plusieurs des morceaux les plus percutants de Green tels que le barattage et la pollution « Turn You Inside Out » et l’hymne « Orange Crush ». Propulsé par le charleston chargé et la caisse claire militariste de Berry, le titre de ce dernier faisait référence au défoliant chimique Agent Orange, fabriqué par Monsanto Corporation et Dow Chemical pour le département américain de la Défense, qui a été utilisé de manière agressive pendant la guerre du Vietnam. Ce sujet particulier était personnel pour Stipe car le Vietnam était un conflit dans lequel son père avait servi activement.

Plus ambigu, cependant, était le « World Leader Pretend » maussade. Bien que gracieux sur le plan sonore, avec le groupe adroitement aidé par le violoncelle de Jane Scarpantoni et Bob Dylan/Steve Earle Pédale d’acier oscillante de Bucky Baxter, la chanson comportait des paroles intrigantes de Stipe (imprimées en entier sur la pochette) qui, suggéra-t-il dans le dossier de presse du groupe de 1998 Should We Talk About The Weather ?, s’ajoutaient à « une chanson politique, mais pas une tirade contre L’Homme ».

Selon sa liste de chansons officielle, Green aurait dû terminer après le reflux et la houle inquiétants du sombre « I Remember California », mais le disque comprenait également une 11e piste sans titre, sur laquelle Berry, Buck et Mills ont à nouveau échangé des instruments acoustiques. Intime et joyeux – et réputé être une chanson d’amour écrite en hommage aux parents de Stipe – ce morceau a amené Green à une conclusion optimiste à une époque où des mots à la mode liés à la paix tels que « glasnost » et « perestroïka » étaient brandis et le le monde ressentait un dégel marqué pendant la guerre froide.

Michael Stipe avait repris ce sentiment d’optimisme. Lorsque Green devait sortir, le groupe a demandé qu’il soit publié le 7 novembre 1988, afin de coïncider avec l’élection présidentielle américaine : une course dans laquelle REM avait soutenu le rival démocrate de George HW Bush, Michael Dukakis. Comme Stipe l’a révélé plus tard, il avait voulu que l’album soit un geste d’espoir et d’encouragement: « J’ai décidé que ce devait être un disque incroyablement édifiant », a-t-il déclaré à Rolling Stone dans une interview d’avril 1989. « Pas nécessairement heureux, mais un record qui était édifiant pour compenser le cynisme acheté en magasin et la condamnation facile du monde dans lequel nous vivons maintenant. »

Dans Devrions-nous parler de la météo ?, Stipe a également révélé ce que le titre de l’album signifiait pour lui : « De toute évidence, il y a des connotations politiques, qui, je pense, s’appliquent maintenant plus que jamais », a-t-il déclaré. « Et il y a certainement le côté nature – parce que vous pensez au vert et vous pensez aux arbres. C’est simple. Et je pense que « vert » définit à peu près le groupe et où nous en sommes maintenant. On recommence en quelque sorte. Et nous en sommes tous très conscients.

Sorti des deux côtés de l’Atlantique en novembre 1988, l’album a attiré une paire de critiques très positives, avec le respectable mensuel britannique Q lui attribuant les cinq étoiles complètes, et la critique du critique Andy Gill posant une question très pertinente : « Est-ce que REM est le meilleur groupe ? dans le monde? »

Avec cet accueil critique chaleureux renforçant encore l’élan qui s’était construit depuis que Lifes Rich Pageant est devenu or en 1986, Green a réalisé une puissante performance commerciale, devenant double platine en Amérique du Nord (pour des ventes de plus de deux millions) et gagnant le groupe leur premier disque de platine au Royaume-Uni, où « Orange Crush » s’est également hissé à la 28e place du classement des singles.

Green a été soutenu par la tournée la plus intensive – et aussi la plus développée visuellement – ​​de REM à ce jour. Bien plus vaste que la tournée Work, qui avait suivi la sortie de Document, la tournée Green comportait de vastes rétroprojections et des films d’art joués sur scène, tandis que REM s’étendait temporairement à un quintette, avec des contributions supplémentaires à la guitare et au clavier de leur « cinquième », membre, Peter Holsapple, anciennement des jangle-popsters de Caroline du Nord acclamés par la critique, The dB’s.

Un trek gigantesque qui a impliqué 140 dates sur quatre étapes, avec le groupe jouant des spectacles en Asie et dans tous les coins de l’Europe, ainsi que deux vastes tournées en Amérique du Nord, la tournée Green a été l’une des tournées rock les plus célébrées et les plus saluées par la critique de 1989. Sans aucun doute, le spectacle auquel cet écrivain a assisté à l’Apollo Theatre de Manchester, le 27 mai de cette année-là, figure toujours parmi les plus grands concerts auxquels il ait jamais assisté, avec REM simplement en feu et déchaîné à travers un ensemble monstrueux de 26 chansons, dont sept rappels, dont le dernier était une charmante reprise de Le métro de velours‘s « Après les heures d’ouverture ».

Théoriquement, la date finale officielle de Green était au Macon Coliseum de Géorgie le 11 novembre, mais deux nuits plus tard, REM a présenté un spectacle supplémentaire remarquable au Fox Theatre d’Atlanta, où leur set étendu comprenait l’ensemble de leur premier LP, Murmure, et aussi tout le vert. Les deux LP ont été interprétés dans l’ordre, du début à la fin, l’événement marquant la seule performance live connue du groupe de « The Wrong Child ».

Attirant à juste titre de nouvelles distinctions, le merveilleux documentaire de REM Tourfilm (sorti en VHS en 1990 et en DVD en 2000) a capturé certaines des performances les plus mémorables des émissions américaines. Le groupe tirait sur tous les cylindres et Stipe était sur une forme vraiment envoûtante, introduisant souvent les chansons avec des bribes de ses propres favoris personnels tels que « Dark Globe » de Syd Barrett et « We Live As We Dream Alone » de Gang Of Four. Tourné principalement en noir et blanc, avec de nombreuses séquences intimes de caméras à main levée, Tourfilm a présenté un magnifique souvenir de la tournée Green et cela reste l’une des meilleures vidéos de performance live du rock.

Green, alors, avait poussé REM dans le courant dominant du rock’n’roll : l’œil de l’ouragan, où seuls les plus forts peuvent survivre, sans parler de prospérer. Les fans qui ont entendu les nouvelles chansons « Low » et « Belong » pendant la tournée savaient que Berry, Buck, Mills et Stipe pensaient déjà à l’avenir. Pour l’année suivante, cependant, ils ont pris une pause prolongée pour récupérer, puis ont commencé à comploter Hors du temps: l’album qui les élèverait au rang de superstar mondiale.

Le vert peut être acheté ici.