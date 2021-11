L’album qui a tiré le rideau sur Queen

Tout le monde a pleuré Freddie Mercurymort à l’âge de 45 ans à son domicile de Kensington dans la soirée du 24 novembre 1991. Cinq mois plus tard, le Freddie Mercury Tribute Concert organisé le lundi de Pâques, 20 avril 1992, au stade de Wembley à Londres était une célébration de son la vie, on a vécu pleinement. Il y en avait beaucoup qui pensaient que c’était tout en ce qui concerne les nouveaux enregistrements du groupe avec Freddie en tête. Et pourtant, quatre ans plus tard, Brian May, John Deacon et Roger Taylor ont réussi à construire un nouvel album, mettant en vedette Freddie, qui comprenait ses derniers enregistrements de 1991; le matériel laissé par les albums précédents et les remaniements de chansons qui semblaient pertinents de May, Taylor et les propres aventures solo de Mercury.

La nouvelle œuvre, Made In Heaven, est sortie le 6 novembre 1995 et était un ensemble de treize morceaux soigneusement assemblés d’une période allant de 1980 à 1995. Ceux-ci comprenaient Freddie capturé à Mountain Studios dans ses derniers mois avec un enregistrement posthume en cours à Allerton Hill, Rossford Mill et Metropolis Studios. Une nouvelle instrumentation a été ajoutée aux voix Mercury disponibles. Sachant qu’il était mourant, Freddie s’était engagé à enregistrer plusieurs choses en Suisse pour une utilisation future. Selon Brian May, il avait dit aux autres : « ‘Je peux entrer quelques heures’ ; notre plan était de l’utiliser autant que nous le pouvions. Vous savez, il nous a dit : ‘Fais-moi chanter n’importe quoi, écris-moi n’importe quoi et je le chanterai et je te laisserai autant que possible.’ »

Après sa mort, Deacon et Taylor ont cherché à créer un cadre pendant que May faisait la promotion de son album Back To The Light, mais les sessions n’ont pas été jugées tout à fait correctes et le trio a donc recommencé à zéro avec l’aide du fidèle Dave Richards. Ce qui a émergé était un travail d’amour que May considère comme là-haut avec reinele meilleur travail de et tout en permettant le sentiment, Made In Heaven est un ensemble cohérent de travail.

Il s’ouvre sur la chanson « It’s A Beautiful Day », une improvisation de Musicland, Munich 1980. Une pièce simple et optimiste avec des accents classiques ajoutés fournis par Deacon, cette belle chanson a supprimé la plupart des inquiétudes que les fans de Queen auraient pu ressentir en achetant le Nouvel album.

« Made In Heaven » de Freddie est une refonte de la chanson de son album Mr. Bad Guy, sur laquelle aucun des autres n’avait joué jusqu’à présent. La voix a été isolée, puis Roger, John et Brian lui ont donné leur son de marque Queen.

La ballade rock « Let Me Live » était destinée à Les travaux album et était donc à peu près intact et prêt à partir. Réputé une chanson qu’ils voulaient présenter à Rod Stewart, il est affirmé que le chanteur et Jeff Beck se sont apparemment rendus à une première session pour essayer le morceau, un rocker soul. Dans sa forme la plus récente, la chanson a également des choeurs supplémentaires avec quatre chanteurs supplémentaires, dont Catherine Porter du Brian May Band et la sud-africaine Miriam Stockley ajoutant des couches de douceur.

« Mother Love » est important car c’était la dernière chanson que Mercury et May ont écrite ensemble et il contient la dernière performance vocale de Freddie, à partir de mai 1991. Incapable de terminer sa partie, Mercury s’était retiré malade et May chante donc le dernier couplet. Dans la nouvelle version, il y a un extrait de l’émission Queen’s 1986 au stade de Wembley et des extraits de « One Vision », « Tie Your Mother Down » et une reprise du classique de Goffin et King « Goin’ Back », ce dernier ayant été la face B du single alter ego de Freddie/Larry Lurex en 1972, « I Can Hear Music ».

« My Life Has Been Saved » de John Deacon était disponible en face B du single « Scandal », mais l’arrangement du groupe est différent et le bassiste ajoute guitare et claviers à une chanson qui a évolué d’une démo à une pièce accomplie. .

« I Was Born To Love You » a évolué à partir de l’enregistrement unique que Mercury a réalisé pour M. Bad Guy en 1984. La reine existante l’a utilisé sous forme de remix, a ajouté leurs parties de groupe et quelques échantillons du chanteur ad-libbing sur la chanson » A Kind Of Magic », et son morceau solo « Living On My Own ».

S’en tenant au processus sans synthé des premiers albums (Queen savait que les fans le préféreraient de cette façon), chaque membre a martelé sa part dans le modèle. « Heaven For Everyone » de Roger Taylor correspond parfaitement au format. Un élément assez fort lorsqu’il est apparu sur Roger’s The Cross Project, où Freddie a chanté en tant qu’invité sur l’album Shove It, et il a maintenant grimpé en flèche avec le traitement sans réserve de Queen. Cette chanson est sortie en single en octobre 1995 et a aiguisé l’appétit pour l’album qui a suivi un mois plus tard en atteignant la deuxième place au Royaume-Uni et en donnant à Queen un disque d’argent pour plus de 200 000 ventes.

« Too Much Love Will Kill You », écrit par Brian, était une chanson universelle avec des connotations spécifiquement personnelles, pas seulement pour Freddie (bien que l’on puisse seulement le dire avec le recul puisqu’elle n’a pas été écrite avec lui en tête), mais aussi pour lui-même. L’un des numéros les plus passionnés de Queen, il avait été testé par eux pour une éventuelle inclusion sur Le miracle. May et ses co-auteurs Frank Musker et Elizabeth Lamers ont conclu un accord pour ressusciter un morceau qui avait été disponible en tant que single solo, ainsi que sur Back To The Light (1992) de Brian. Une pièce plus douce et plus réfléchie que ce que l’on pourrait associer à Queen, elle a remporté le prix Ivor Novello de la «Meilleure chanson musicalement et lyriquement» en 1997 et est une chanson qui est devenue l’une des préférées des fans.

Dave Richards devrait s’attribuer le mérite d’avoir construit « You Don’t Fool Me » à partir de bandes récupérées de paroles/voix disparates qu’il a passé des heures à remodeler, donnant aux musiciens le cadre de cette sortie de Made In Heaven. Une fois qu’il a accompli sa tâche, Brian, Roger et John se sont mis à en faire une chanson mémorable avec leur ancien goût renouvelé.

Le dernier original sauvé est le bien nommé « A Winter’s Tale », écrit alors que Freddie regardait par la fenêtre de son sanatorium donnant sur le lac Léman, en Suisse. La dernière chanson qu’il a écrite par lui-même (« Mother Love » ayant été une collaboration avec Brian), cette rêverie a des paroles d’évasion qui semblent présager les pensées d’un homme se remémorant l’enfance, le passé en général et une évasion dans une tranquillité sans fin .

Une reprise de « It’s A Beautiful Day » a basculé dans sa finale, et un mantra vocal appelé « Yeah » (à peine quelques secondes) clôture l’album standard. Le CD contenait la piste 13 supplémentaire, avec des boucles et des séquences ambiantes qui étaient peut-être influencées par la piste inédite (mais piratée) des Beatles « Carnival Of Light ».

Avec ses nombreux thèmes positifs – la vie, l’amour, la beauté – Made In Heaven était mieux que quiconque aurait pu l’espérer. Tous les ingrédients du classique Queen étaient réunis – voix chorale, Freddie en plein vol, le groupe à la pointe du glam rock, et n’ayant pas peur d’expérimenter. En termes de ventes, il a dépassé neuf charts, dont le Royaume-Uni, l’allemand et l’italien. Il a rendu Queen au statut Gold aux États-Unis et devait être certifié 4x Platinum dans la patrie de Queen.

Vingt ans plus tard, Made In Heaven sonne comme quelque chose qui devait simplement être fait. Cela a permis à May, Deacon et Taylor de se défouler émotionnellement et de retrouver leur point de vue. Ce qui avait commencé dans Smile il y a toutes ces années s’était terminé sur une note douce-amère, mais une fois les larmes séchées, la vie continuerait, comme l’a dit Freddie Mercury : « Avec les rêves du monde dans la paume de votre main. »

