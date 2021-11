L’album rouge de Taylor Swift décodé : toutes les paroles déchirantes

« Je parie que vous pensez à moi » avec Chris Stapleton : Un autre ensemble de paroles qui semblent se connecter proviennent de la chanson du coffre-fort « I Bet You Think About Me » et « We Are Never Ever Getting Back Together ». Dans « WANEGBT », Swift chante à propos d’un ex-petit ami – qui serait Jake Gyllenhaal—Trouver sa « tranquillité d’esprit » avec un « disque indépendant bien plus cool que le mien ». Et dans « Je parie que tu penses à moi », ceinture Swift, « Je parie que tu penses à moi quand tu sors à tes super concerts de musique indie chaque semaine. »

Un autre indice que « Je parie que tu penses à moi » pourrait être à propos de Gyllenhaal ? Swift chante: « Vous avez grandi dans une communauté fermée par une cuillère en argent / Glamour, brillant brillant, Beverly Hills. » Il s’avère que l’acteur de Donnie Darko a grandi à Los Angeles.

« Pour toujours l’hiver » : Les paroles de cette piste de coffre-fort semblent faire référence à une ligne de la chanson de Swift « ME! » de son album Lover. Dans « Forever Winter », Swift chante à un partenaire, « Trop jeune pour savoir que ça va mieux / Je serai le soleil d’été pour toi pour toujours / Pour toujours l’hiver si tu y vas. » Swift fait référence aux mêmes saisons dans « ME! » avec les paroles, « ‘Parce que l’une de ces choses n’est pas comme les autres / Vivre en hiver, je suis ton été. »