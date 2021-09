L’album rouge réenregistré de Taylor Swift obtient une nouvelle date de sortie

in

METTRE À JOUR: Nous prendrons cette nouvelle “All Too Well”.

Le jeudi sept. 30, Taylor Swift a surpris les fans en annonçant une nouvelle date de sortie pour son album Red réenregistré.

“J’ai des nouvelles que je pense que vous allez aimer – ma version de Red sortira une semaine plus tôt que prévu (y compris le vinyle à 4 disques) le 12 novembre”, a-t-elle partagé sur Instagram Stories. “J’ai hâte de fêter le 13 avec toi et notre nouvel/ancien album de chagrin d’automne.”

———

Nous ne sommes jamais préparés à ce genre d’annonce – comme jamais.

Le vendredi 18 juin, Taylor Swift a surpris les fans lorsqu’elle a partagé une grande annonce sur Twitter. Il s’avère que le gagnant d’un Grammy devrait sortir un album réenregistré de Red le 19 novembre.

“J’ai toujours dit que le monde est un endroit différent pour les cœurs brisés. Il se déplace sur un axe différent, à une vitesse différente. Le temps avance et recule de manière fugace”, a-t-elle écrit dans une lettre personnelle. “Le cœur brisé peut traverser des milliers de micro-émotions par jour en essayant de comprendre comment s’en sortir sans décrocher le téléphone pour entendre cette vieille voix familière. Au pays du chagrin, des moments de force, d’indépendance et de diable-peut- La rébellion des soins est intimement liée au chagrin, paralysant la vulnérabilité et le désespoir. »