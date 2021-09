L’album sans compromis de Tori Amos n’a fait aucun prisonnier

L’Envahisseur Indigène du titre de Tori Amos‘ Le 15e album studio, sorti le 8 septembre 2017, est assez clair. L’auteure-compositrice-interprète aux cheveux flamboyants n’a jamais eu peur de se détourner de la politique – ou de la religion, d’ailleurs – depuis ses débuts sismiques, Little Earthquakes, il y a plus de deux décennies. Et dès la toute première chanson, “Reindeer King”, on dirait qu’elle est sérieuse.

C’est une ouverture atmosphérique, presque spirituelle, qui met le «noyau de cristal» de la Terre-Mère au cœur des choses – mais il y a une tendresse et une intimité dans son paysage glacé qui en font bien plus qu’une chanson prêchée «sauver l’environnement» : “Tu sais que je patinerais/Patinerais jusqu’au bout/Juste pour te tenir la main/Pour enlever ta douleur.”

Les paroles font écho à celles de “Winter”, une chanson de passage à l’âge adulte très appréciée de Little Earthquakes, qu’Amos interprète souvent en direct, se rappelant elle-même comme une enfant jouant dans la neige. La beauté de Native Invader réside ici – c’est politique, oui, mais c’est aussi personnel et intime. Les plus proches parents de l’album sont sans doute Scarlet’s Walk (2002), un album enraciné dans le paysage américain, et American Doll Posse (2007), qui a affronté George W Bush, bien qu’il y ait le côté terreux et léger de The Beekeeper (2005 ) là-dedans aussi.

Par la troisième chanson, “Broken Arrow”, le taureau a été fermement pris par les cornes : veut être.”

Avec une lourde réverbération, comme des échos roulant à travers les prairies, c’est une chanson, dans le son et les paroles, qui nous rappelle l’héritage amérindien d’Amos, où, en un sens, l’album a commencé. L’été dernier, Tori a fait un voyage dans les Smoky Mountains de Caroline du Nord pour renouer avec les histoires et les chansons de la famille de sa mère de cette région, et la beauté du monde naturel – criques, rivières, mers, montagnes et étoiles filantes – imprègne le disque. .

Mais la vie avait d’autres projets. En janvier, peu de temps après l’une des élections américaines les plus tumultueuses de mémoire d’homme, une tragédie personnelle a aggravé le désastre politique : la mère de Tori a subi un grave accident vasculaire cérébral la laissant incapable de parler, un sujet le plus explicitement exploré dans l’album sur « Mary’s Eyes ».

“Ce n’allait pas être un record de douleur, de sang et d’os quand j’ai commencé”, dit Tori à propos de Native Invader. «Ça n’allait pas être un record de division. Mais les Muses 9 ont insisté pour que j’écoute et que je regarde les conflits qui traumatisaient la nation et que j’écrive sur ces émotions brutes. Espérons que les gens trouveront force et résilience dans les chansons pour leur donner l’énergie nécessaire pour survivre aux tempêtes dans lesquelles nous nous trouvons actuellement.

Il y a plein de tempêtes dans Native Invader. Tout ne va pas bien dans le monde naturel. Les eaux gonflent ou gèlent. “Good Lord willin’ and the creek don’t rise”, chante-t-elle sur l’un des singles de l’album, qui contient un humour sournois dans son titre, “Up The Creek”. Selon Amos, c’était un dicton préféré de son grand-père Cherokee. Tori et sa fille, Natashya Hawley, échangent des lignes dans un appel aux armes blues : « Vous savez que c’est le moment/Nous devons nous tenir debout/Fort –/Chaque fille dans chaque groupe/Chaque cowboy cosmique du pays/À la Terre montrerez-vous pitié?”

En plus des pouvoirs opposés de création et de destruction, les thèmes de la masculinité et de la féminité traversent l’album. Ce n’est peut-être pas une coïncidence si deux des chansons qui s’attaquent à Trump présentent le plus explicitement une guitare et des percussions plus lourdes : “Broken Arrow” et “Bang”. Ce dernier est une piste agréablement inventive reliant le Big Bang au ridicule des politiques d’immigration de Trump ; nous sommes tous faits de la même matière, semble dire Amos.

Non pas qu’elle argumente féminin : bon, masculin : mauvais ; mais plus, peut-être, cette posture de construction de mur et de saisie de chatte d’Alpha Male nous nuit à tous. “Parce que parfois/Les grands garçons, ils ont besoin de pleurer”, chante-t-elle sur “Wings”.

Et pourtant à ces oreilles, ce sont les morceaux les plus délicatement beaux qui frappent le plus fort : la déchirante lamentation « Breakaway » – un parent, sûrement, de « Hey Jupiter » de Boys For Pele, avec son écho de « l’écriture sur le mur » – et « Climb », dans lequel Tori et son piano occupent le devant de la scène dans un morceau simple mais magnifique qui revisite les jours d’église de son enfance (son père était un pasteur méthodiste).

C’est une chanson qui n’aurait pas été déplacée sur l’un de ses premiers albums – Little Earthquakes ou Under The Pink (1994). Le refrain s’attarde dans l’esprit pendant des jours après l’écoute: “Tous moi veut croire / Que les anges me trouveront Sainte Véronique.”

À une époque d’incertitude et de peur, Amos a créé une œuvre d’une grande beauté. Malgré sa conception sombre, Native Invader est un album plein d’espoir et d’enjouement, de lumière comme d’ombre, d’amour comme de fureur.

Achetez ou diffusez Native Invader.