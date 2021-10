L’album solo de l’ex-chanteur Eric Wagner, « In The Lonely Light Of Mourning », sortira à titre posthume en mars

Musique Cruz Del Sur sortira l’ancien légendaire DIFFICULTÉ chanteur Eric Wagnerl’album solo posthume de , « Dans la lumière solitaire du deuil », en mars 2022.

Enregistré à Services de son Alpha et Enregistrement Aardvark, « Dans la lumière solitaire du deuil » a été achevé et livré à Musique Cruz Del Sur un mois avant Éricpasse prématurément. Initialement prévu pour une sortie en novembre 2021, Musique Cruz Del Sur – en coopération avec Éricle gérant de, Mike Smith – a accepté de déplacer la date de sortie à mars 2022 pour lui donner l’attention qu’elle mérite.

« Ce fut un grand honneur d’avoir la chance de travailler avec Éric, » dit Musique Cruz Del Sur propriétaire Enrico Leccese. « Il a été une référence dans ma vie puisque, en tant que fan, j’ai acheté son DIFFICULTÉ albums dans les années 1980. je dois donner PENDANT QUE LE CIEL PLEURAIT‘s Tom Phillips 100 pour cent de crédit pour Musique Cruz Del Sur être capable de libérer Éricl’album solo de. Éric vraiment mis tout lui-même, sa passion, ses émotions les plus profondes et ses compétences dans cette sortie. je dois aussi remercier Mike et Ron Holzner pour la conversation extrêmement mature que nous avons eue après Éricpasse. Sa perte a été un événement tragique et nous espérons que cet album rendra justice à sa carrière. »

L’effort en solo – un objectif de longue date de Éric‘s – sert de témoignage approprié à l’une des voix les plus respectées du doom metal. Éric taraudé ancien DIFFICULTÉ/courant DOIGT NOIR le batteur David Snyder pour l’aider à assembler les huit morceaux de l’album. Le long du chemin, Éric a fait venir certains de ses musiciens préférés en tant qu’invités, y compris des membres passés et présents de DIFFICULTÉ, DOIGT NOIR, LE CRÂNE, COUVERCLE, PENTACLE, COULOIR DE LA MORT et LIEU DES CRÂNES.

« Dans la lumière solitaire du deuil » descend Éricdes routes du destin sacrées et familières, flanquées d’arrangements mélancoliques de guitare acoustique. C’est un album de couleur, de profondeur et de lourdeur qui plaira aux fans de Éricle travail. « Je dirais que cet album est un amalgame de DIFFICULTÉ, DOIGT NOIR, COUVERCLE et LE CRÂNE, » dit Phillips. « Il y a un peu de chacun tout tourbillonné ensemble. En gros, il y a un petit quelque chose pour tout le monde! »

« Il était enthousiasmé par les chansons », ajoute Snyder. « Lui et moi avons travaillé sur ce projet pendant un peu plus de quatre ans. Cela a pris autant de temps, principalement parce que nous l’avons fait par téléphone. Soit il serait à Chicago ou au Nouveau-Mexique, et je suis en Virginie-Occidentale, donc je Je lui envoyais des riffs de démo, et s’il aimait quelque chose, il me donnait des idées d’arrangements, et je re-démo pour qu’il corresponde à sa vision pour placer les paroles. Le processus de travailler avec lui me manque déjà ! Avant Éric parti pour la dernière LE CRÂNE tournée cet été, il m’a parlé du disque et m’a dit : ‘Ça martèle. je le transforme en Cruz.' »

Forgeron dit que si Éric n’allait jamais faire un album solo, cela devrait impliquer les personnes avec lesquelles il a travaillé – et certaines avec lesquelles il n’a pas travaillé. La richesse des musiciens invités explique pourquoi il était particulièrement enthousiaste à l’idée d’avoir une « réunion de famille » qui a puisé dans presque toutes les époques de sa carrière.

« Nous avons des invités représentant chaque groupe Éric a travaillé avec au fil des ans, et même un membre de la famille élargie Victor Griffin, ce qui boucle vraiment la boucle », déclare Forgeron. « Ce n’était en aucun cas le plan initial, mais au fur et à mesure que le processus commençait à se dérouler, il est devenu évident que c’était exactement ce que cela devrait être. Comment cela devait être. »

Éric‘s LE CRÂNE et ancien DIFFICULTÉ compagnon de groupe Ron Holzner, invités sur l’album. Ron dit « Dans la lumière solitaire du deuil » était « plus personnel » pour lui que son DOIGT NOIR et COUVERCLE sortie, deux albums qui ont permis au frontman de travailler en dehors des frontières de DIFFICULTÉ.

« Les COUVERCLE enregistrer [1997’s ‘In The Mushroom’] était une pause de DIFFICULTÉ et ses premiers goûts de liberté. Les DOIGT NOIR les disques étaient plus une bande latérale pour s’exprimer différemment que LE CRÂNE. Cela a été un long voyage lyriquement pour Éric et son histoire touchait à sa fin. Il sentit que son temps était compté. Le nouveau record était sa carrière en train de boucler la boucle, dans un sens. Il a inclus des musiciens de tous ses disques et n’a jamais voulu que ce disque soit un groupe. C’était plus un disque solo que tout ce qu’il avait fait auparavant. Il avait besoin de partager son parcours car ce disque allait être la fin – il envisageait de prendre sa retraite. Le nouveau LE CRÂNE record serait l’épitaphe de son histoire. »

ÉricLe décès prématuré en août dernier a laissé derrière lui un héritage musical qui a influencé d’innombrables groupes tout en offrant réconfort et réconfort à ceux qui sont touchés par ses paroles. Aux côtés de BOUGIE, DIFFICULTÉ est sans doute le post-SABBAT NOIR groupe de malheur. Leurs quatre premiers albums sont des classiques incontestés, faisant Éric la voix solitaire pour les opprimés et les mécontents.

« Il ne fait aucun doute qu’il restera à juste titre dans les mémoires comme l’une des voix les plus emblématiques du métal – pas seulement du doom metal étant donné qu’il avait le pouvoir de traverser tout ce qu’il chantait, du psychédélique au sombre, de la tendresse acoustique au métal écrasant », dit Phillips. « Bien sûr, il sera toujours lié à l’héritage de DIFFICULTÉ et donc, considéré par presque tout le monde – y compris moi-même – comme l’un des pères fondateurs du genre doom metal. Mais pour ceux qui l’ont connu, nous n’oublierons jamais non plus sa personnalité décontractée, son sens de l’humour et « Éric-ismes.’ C’est une perte stupéfiante et totalement inutile, mais il a vécu selon ses propres règles et a passé 2021 à faire toutes les choses qu’il aimait le plus faire, donc il y a un peu de réconfort là-dedans. »

« Il a fait ce qu’il voulait, a dit ce qu’il voulait, a vécu comme il le voulait et a écrit ce qu’il voulait… à sa manière », dit Holzner. « Il a touché beaucoup d’âmes avec sa vie et sa mort. »

« C’était un ami pour tous ceux qu’il rencontrait », ajoute Snyder. « Il traînait toujours avec les fans et, grâce à sa musique, a aidé beaucoup de gens à traverser des moments difficiles, y compris moi-même. Ses paroles étaient toujours stimulantes et sa voix était unique en son genre. Quand vous l’avez entendu, vous le saviez était Eric Wagner! En fin de compte, son héritage pour moi est son travail avec DIFFICULTÉ. Je suis éternellement reconnaissant d’avoir été proche de lui à certains moments, d’avoir terminé ce disque et d’avoir travaillé avec ce que beaucoup appellent le « Godfather of Doom ». »

« Éric était un ami cher et il me manque énormément », conclut Forgeron. « Cet album solo est devenu bien plus que ce à quoi nous nous attendions initialement, et j’espère que les fans pourront écouter à cœur ouvert et réaliser à quel point nous avons tous eu de la chance d’avoir Éric dans nos vies.

Lorsque Éric et j’ai signé l’album en juillet et je l’ai livré à Musique Cruz Del Sur, Éric a dit quelque chose que je n’oublierai jamais : ‘Si c’était mon dernier, ce serait le dernier chapitre parfait de l’histoire.' »

« Dans la lumière solitaire du deuil » liste des pistes :

01. Ne bouge pas



02. Peut être demain



03. Isolation



04. Si vous avez tout perdu



05. Théorie des déformations



06. Marche avec moi au soleil



07. Dans la lumière solitaire du deuil



08. Vous souhaiter bonne chance